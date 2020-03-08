13:08
8 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      8 МАРТА КОРОНАВИРУС COVID-19 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВОДА В КРЫМУ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Звездные больницы РФ. Сталин и коронавирус
      Вєсті Кремля
      18:24, 7 марта
      Вести.UA. Жир: Рабинович хочет денежек от Путина. Новые традиции в Раде
      Вєсті.UA
      17:11, 7 марта
      Легендарные операции ЦРУ: к каким известным событиям причастна спецслужба США
      ЦРУ
      15:15, 4 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      8 МАРТА КОРОНАВИРУС COVID-19 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВОДА В КРЫМУ

      Защитницы Украины и гаранты правопорядка: как силовики поздравляют женщин – невероятные фото

      - Читати новину українською

      В воскресенье, 8 марта, отмечают международный женский день. Традиционно не остались в стороне и украинские силовые структуры, в рядах которых наличие украинок уже давно никого не удивляет.

      Украинки на страже общественного порядка

      Национальная полиция Украина – силовая структура, где, пожалуй, самая большая доля женщин. Так, только в патрульной полиции работают 3 тысячи 729 украинок, что составляет около четверти личного состава.

      К слову Будьте красивыми и сильными: как украинские политики поздравляют женщин с 8 марта

      В течение недели полиция рассказывала о женщинах, которые служат в ее рядах. На примере хмельницкой патрульной Елены Гарбарец рассказали, как это быть заместителем командира роты патрульной полиции, чемпионкой мира по самбо, а параллельно – любящей женой и матерью.

      На примере полиграфолога Леси Базылевой из Херсона рассказали, как она распознает ложь по лицам вероятных злоумышленников, параллельно помогая бездомным животным с поиском жилья.

      Украинки в рядах полиции: смотрите фото

      Женщины – патрульные, командиры рот, батальонов, руководительницы управлений, руководительницы отделов, заместителя начальника Департамента патрульной полиции. С праздником! Пусть ваши права будут такими же, как у женщин в патрульной полиции!
      – поздравили украинок в полиции.

      Сильные и мужественные защитницы Украины

      В народе говорят, что женщина – хранительница дома, домашнего очага. На защиту родного дома женщины, как и мужчины, встали после начала войны на Востоке Украины. Украинки защищают родную землю с оружием в руках и не дают никакого шанса оккупантам.

      Стоит помнить На Донбассе с начала войны погибли 13 женщин: о них известно

      Сейчас в рядах вооруженных сил служат почти 30 тысяч украинских женщин, более 900 из них – в старшем офицерском составе. Не поздравить такое мощное и одновременно прекрасное войско не могли и украинские воины.

      В Министерстве обороны также рассказали истории своих украинок, которые под угрозой собственной жизни ежедневно рискуют на передовых позициях. В частности, рассказали историю Оксаны – санитарного инструктора медицинского пункта 30 ОМБр имени князя Константина Острожского.

      Я не смогла оставаться в стороне в своем спокойном городе в то время, когда сотни молодых ребят ценой собственной жизни держат мирное небо над моим домом,
      – объяснила свой выбор Оксана.

      Украинки в армии: смотрите фото

      Штаб Операции объединенных сил отметил, что украинские девушки участвуют в защите суверенитета и территориальной целостности Украины, отпоре и сдерживании вооруженной агрессии России.

      Тысячи женщин занимаются волонтерством, а женщины-медики ежедневно спасают жизни наших воинов. Жены и матери ждут и поддерживают своих мужчин-военнослужащих и сыновей, которые защищают Украину от нашествия противника.

      Как показывает жизнь, женщины способны выполнять самые сложные задачи на передовой и в тылу. Мы искренне благодарны Вам за тот огромный вклад, который вы делаете в деле защиты нашего государства. С праздником вас!
      – отметили в штабе ООС.

      Украинская граница под надежной защитой

      Доля женщин в Государственной пограничной службе Украины также довольно существенна. Так, на страже украинской границы стоят 11 тысяч украинок, что составляет около четверти всего личного состава ГПСУ.

      Интересно Мы любим: Зеленский поздравил украинок с 8 марта

      Мы придерживаемся всех стандартов гендерного равенства, и хотим чтобы вас было больше. Вы везде: вы – на пункте пропуска проверяете документы, вы – инспекторы-кинологи, вы – связисты, вы движетесь по командирской линии, вы – во всех сферах нашей жизни. Вы вместе с нами защищаете государство в зоне проведения операции объединенных сил,
      – подчеркнул руководитель ГПСУ Сергей Дейнеко.

      Он выразил радость по поводу того, что в пограничных рядах женщины стоят бок о бок с мужчинами, и пожелал им оставаться такими же, какими они есть – лучшими.

      Украинские пограничницы: смотрите фото

      Украинки на защите государственной границы: смотрите видео

      Украинки в Нацгвардии

      В рядах Национальной гвардии Украины служат почти 5 тысяч украинок, а около тысячи из них защищали Украину в войне с Россией на Донбассе. Нацгвардия уверяет, что ее мужчины и женщины вместе – это мощная сила которая достойно защищает Украину.

      НГУ в частности знакомит со своей служащей Ниной Дроздовской. Девушка уверяет, что никогда для себя не делила профессии на мужские и женские.

      С детства увлекалась военным делом и знала, что стану военным. Верьте и идите к своей мечте,
      – советует Нина.

      Украинки в рядах Национальной гвардии: смотрите фото

       

      С праздником 8 марта: что пожелать жене, маме, сестре и бабушке
      сегодня
      Автор: Василий Денисюк
      Теги: 8 марта Новости Украины Публикации Міністерство оборони України Полиция Война на Донбассе Операция Объединенных сил Вооруженные силы Украины Нацгвардія Госпогранслужба
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Предложения партнеров

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 13:08 Защитницы Украины и гаранты правопорядка: как силовики поздравляют женщин – невероятные фото
      Василь Денисюк
      сегодня , 13:00 Дело MH17: как Кремль будет выкручиваться
      Запретное мнение
      сегодня , 12:41 Будьте красивыми и сильными: как украинские политики поздравляют женщин с 8 марта
      Ірина Вихрущ
      сегодня , 09:02 Главные новости 7 марта: интервью Зеленского, суд по делу MH17
      Ірина Вихрущ
      сегодня , 08:02 Сексизм от политиков: кого в Украине "ловили" на неуместных словах о женщинах
      Світлана Попова
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук