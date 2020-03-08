Защитницы Украины и гаранты правопорядка: как силовики поздравляют женщин – невероятные фото

В воскресенье, 8 марта, отмечают международный женский день. Традиционно не остались в стороне и украинские силовые структуры, в рядах которых наличие украинок уже давно никого не удивляет.

Украинки на страже общественного порядка

Национальная полиция Украина – силовая структура, где, пожалуй, самая большая доля женщин. Так, только в патрульной полиции работают 3 тысячи 729 украинок, что составляет около четверти личного состава.

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В течение недели полиция рассказывала о женщинах, которые служат в ее рядах. На примере хмельницкой патрульной Елены Гарбарец рассказали, как это быть заместителем командира роты патрульной полиции, чемпионкой мира по самбо, а параллельно – любящей женой и матерью.

На примере полиграфолога Леси Базылевой из Херсона рассказали, как она распознает ложь по лицам вероятных злоумышленников, параллельно помогая бездомным животным с поиском жилья.

Украинки в рядах полиции: смотрите фото

Женщины – патрульные, командиры рот, батальонов, руководительницы управлений, руководительницы отделов, заместителя начальника Департамента патрульной полиции. С праздником! Пусть ваши права будут такими же, как у женщин в патрульной полиции!

– поздравили украинок в полиции.

Сильные и мужественные защитницы Украины

В народе говорят, что женщина – хранительница дома, домашнего очага. На защиту родного дома женщины, как и мужчины, встали после начала войны на Востоке Украины. Украинки защищают родную землю с оружием в руках и не дают никакого шанса оккупантам.

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Сейчас в рядах вооруженных сил служат почти 30 тысяч украинских женщин, более 900 из них – в старшем офицерском составе. Не поздравить такое мощное и одновременно прекрасное войско не могли и украинские воины.

В Министерстве обороны также рассказали истории своих украинок, которые под угрозой собственной жизни ежедневно рискуют на передовых позициях. В частности, рассказали историю Оксаны – санитарного инструктора медицинского пункта 30 ОМБр имени князя Константина Острожского.

Я не смогла оставаться в стороне в своем спокойном городе в то время, когда сотни молодых ребят ценой собственной жизни держат мирное небо над моим домом,

– объяснила свой выбор Оксана.

Украинки в армии: смотрите фото

Штаб Операции объединенных сил отметил, что украинские девушки участвуют в защите суверенитета и территориальной целостности Украины, отпоре и сдерживании вооруженной агрессии России.

Тысячи женщин занимаются волонтерством, а женщины-медики ежедневно спасают жизни наших воинов. Жены и матери ждут и поддерживают своих мужчин-военнослужащих и сыновей, которые защищают Украину от нашествия противника.

Как показывает жизнь, женщины способны выполнять самые сложные задачи на передовой и в тылу. Мы искренне благодарны Вам за тот огромный вклад, который вы делаете в деле защиты нашего государства. С праздником вас!

– отметили в штабе ООС.

Украинская граница под надежной защитой

Доля женщин в Государственной пограничной службе Украины также довольно существенна. Так, на страже украинской границы стоят 11 тысяч украинок, что составляет около четверти всего личного состава ГПСУ.

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Мы придерживаемся всех стандартов гендерного равенства, и хотим чтобы вас было больше. Вы везде: вы – на пункте пропуска проверяете документы, вы – инспекторы-кинологи, вы – связисты, вы движетесь по командирской линии, вы – во всех сферах нашей жизни. Вы вместе с нами защищаете государство в зоне проведения операции объединенных сил,

– подчеркнул руководитель ГПСУ Сергей Дейнеко.

Он выразил радость по поводу того, что в пограничных рядах женщины стоят бок о бок с мужчинами, и пожелал им оставаться такими же, какими они есть – лучшими.

Украинские пограничницы: смотрите фото

Украинки на защите государственной границы: смотрите видео

Украинки в Нацгвардии

В рядах Национальной гвардии Украины служат почти 5 тысяч украинок, а около тысячи из них защищали Украину в войне с Россией на Донбассе. Нацгвардия уверяет, что ее мужчины и женщины вместе – это мощная сила которая достойно защищает Украину.

НГУ в частности знакомит со своей служащей Ниной Дроздовской. Девушка уверяет, что никогда для себя не делила профессии на мужские и женские.

С детства увлекалась военным делом и знала, что стану военным. Верьте и идите к своей мечте,

– советует Нина.

Украинки в рядах Национальной гвардии: смотрите фото