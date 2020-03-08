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      Захисниці України і гарантки правопорядку: як силовики вітають своїх жінок – неймовірні фото

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      Жінки у силових структурах України / колаж 24 каналу

      У неділю, 8 березня, відзначають міжнародний жіночий день. Традиційно не залишилися осторонь і українські силові структури, у лавах яких наявність українок вже давно нікого не дивує.

      Українки на сторожі громадського порядку

      Національна поліція України – силова структура, де, мабуть, найбільша частка жінок. Так, лише у патрульній поліції працюють 3 тисячі 729 українок, що становить близько чверті особового складу.

      До слова Будьте прекрасними і сильними: як українські політики вітають жінок із 8 березня

      Впродовж тижня поліція розповідала про жінок, які служать у її лавах. На прикладі хмельницької патрульної Олени Гарбарець розповіли, як це бути заступницею командира роти патрульної поліції, чемпіонкою світу з самбо, а паралельно – люблячою дружиною і матір'ю.

      На прикладі поліграфологині Лесі Базильової з Херсона розповіли, як вона розпізнає брехню по обличчях імовірних зловмисників, паралельно допомагаючи безпритульним тваринам з пошуком житла.

      Українки у лавах поліції: дивіться фото

      Жінки – патрульні, командири рот, батальйонів, керівниці управлінь, очільниці відділів, заступниці начальника Департаменту патрульної поліції. Зі святом! Нехай ваші права будуть такими ж, як у жінки в патрульній поліції!
      – привітали українок у поліції.

      Сильні та відважні захисниці України

      У народі кажуть, що жінка – берегиня дому, домашнього вогнища. На захист рідного дому жінки, як і чоловіки, стали після початку війни на Сході України. Українки боронять рідну землю зі зброєю в руках і не дають жодного шансу окупантам.

      Варто пам'ятати На Донбасі від початку війни загинули 13 жінок: що про них відомо

      Нині у лавах збройних сил служать майже 30 тисяч українських жінок, понад 900 з них – у старшому офіцерському складі. Не привітати таке потужне і водночас прекрасне військо не могли й українські воїни.

      У Міністерстві оборони також розповіли історії своїх українок, які під загрозою власного життя щодня ризикують на передових позиціях. Зокрема, розповіли історії Оксани – санітарної інструкторки медичного пункту 30 ОМБр князя Костянтина Острозького.

      Я не змогла залишатись осторонь у своєму спокійному місті в той час, коли сотні молодих хлопців та дівчат ціною власного життя тримають мирне небо над моїм домом,
      – пояснила свій вибір Оксана.

      Українки у війську: дивіться фото

      Штаб Операції об'єднаних сил наголосив, що українські дівчата беруть участь у захисті суверенітету та територіальної цілісності України, відсічі і стримуванні збройної агресії Росії.

      Тисячі жінок займаються волонтерством, а жінки-медики щодня рятують життя наших воїнів. Дружини та матері чекають і підтримують своїх чоловіків-військових і синів, які захищають Україну від навали противника.

      Як показує життя, жінки здатні виконувати найскладніші завдання на передовій і в тилу. Ми щиро вдячні Вам за той величезний вклад, який ви робите у справі захисту нашої держави. Зі святом вас!
      – наголосили в штабі ООС.

      Український кордон під надійним захистом

      Частка жінок у Державній прикордонній службі України також є доволі суттєвою. Так, на сторожі українського кордону стоять 11 тисяч українок, що становить близько чверті усього особового складу ДПСУ.

      Цікаво Ми вас любимо: Зеленський привітав українок з 8 березня

      Ми дотримуємося всіх стандартів гендерної рівності, та прагнемо щоб вас було більше. Ви скрізь: ви – у пункті пропуску перевіряєте документи, ви – інспектори-кінологи, ви – зв’язківці, ви рухаєтесь командирською лінією, ви – у всіх сферах нашого життя. Ви разом з нами відстоюєте державу у зоні проведення Операції об'єднаних сил,
      – підкреслив керівник ДПСУ Сергій Дейнеко.

      Він висловив радість з приводу того, що у прикордонних лавах жінки стоять пліч-о-пліч з чоловіками, і побажав їм залишатися такимиж, якими вони є – найкращими.

      Українські прикордонниці: дивіться фото

      Українки на захисті державного кордону: дивіться відео

      Українки у Нацгвардії

      У лавах Національної гвардї України служать майже 5 тисяч українок, а близько тисячі з них захищали Україну у війні з Росією на Донбасі. Нацгвардія запевняє, що її чоловіки та жінки разом – це потужна сила яка гідно захищає Україну.

      НГУ зокрема знайомить зі своєї службовицею Ніною Дроздовською. Дівчина зпевняє, що ніколи для себе не ділила професії на чоловічі та жіночі.

      З дитинства захоплювалась військовою справою і знала, що стану військовою. Вірте та йдіть до своєї мрії,
      – радить Ніна.

      Українки у лавах Національної гвардії: дивіться фото

       

      Привітання з 8 березня у прозі та віршах
      сьогодні
      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Публікації Міністерство оборони України Поліція Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Збройні сили України Нацгвардія Держприкордонслужба 8 березня Новини України
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