Захисниці України і гарантки правопорядку: як силовики вітають своїх жінок – неймовірні фото
У неділю, 8 березня, відзначають міжнародний жіночий день. Традиційно не залишилися осторонь і українські силові структури, у лавах яких наявність українок вже давно нікого не дивує.
Українки на сторожі громадського порядку
Національна поліція України – силова структура, де, мабуть, найбільша частка жінок. Так, лише у патрульній поліції працюють 3 тисячі 729 українок, що становить близько чверті особового складу.
До слова Будьте прекрасними і сильними: як українські політики вітають жінок із 8 березня
Впродовж тижня поліція розповідала про жінок, які служать у її лавах. На прикладі хмельницької патрульної Олени Гарбарець розповіли, як це бути заступницею командира роти патрульної поліції, чемпіонкою світу з самбо, а паралельно – люблячою дружиною і матір'ю.
На прикладі поліграфологині Лесі Базильової з Херсона розповіли, як вона розпізнає брехню по обличчях імовірних зловмисників, паралельно допомагаючи безпритульним тваринам з пошуком житла.
Українки у лавах поліції: дивіться фото
Жінки – патрульні, командири рот, батальйонів, керівниці управлінь, очільниці відділів, заступниці начальника Департаменту патрульної поліції. Зі святом! Нехай ваші права будуть такими ж, як у жінки в патрульній поліції!
– привітали українок у поліції.
Сильні та відважні захисниці України
У народі кажуть, що жінка – берегиня дому, домашнього вогнища. На захист рідного дому жінки, як і чоловіки, стали після початку війни на Сході України. Українки боронять рідну землю зі зброєю в руках і не дають жодного шансу окупантам.
Варто пам'ятати На Донбасі від початку війни загинули 13 жінок: що про них відомо
Нині у лавах збройних сил служать майже 30 тисяч українських жінок, понад 900 з них – у старшому офіцерському складі. Не привітати таке потужне і водночас прекрасне військо не могли й українські воїни.
У Міністерстві оборони також розповіли історії своїх українок, які під загрозою власного життя щодня ризикують на передових позиціях. Зокрема, розповіли історії Оксани – санітарної інструкторки медичного пункту 30 ОМБр князя Костянтина Острозького.
Я не змогла залишатись осторонь у своєму спокійному місті в той час, коли сотні молодих хлопців та дівчат ціною власного життя тримають мирне небо над моїм домом,
– пояснила свій вибір Оксана.
Українки у війську: дивіться фото
Штаб Операції об'єднаних сил наголосив, що українські дівчата беруть участь у захисті суверенітету та територіальної цілісності України, відсічі і стримуванні збройної агресії Росії.
Тисячі жінок займаються волонтерством, а жінки-медики щодня рятують життя наших воїнів. Дружини та матері чекають і підтримують своїх чоловіків-військових і синів, які захищають Україну від навали противника.
Як показує життя, жінки здатні виконувати найскладніші завдання на передовій і в тилу. Ми щиро вдячні Вам за той величезний вклад, який ви робите у справі захисту нашої держави. Зі святом вас!
– наголосили в штабі ООС.
Український кордон під надійним захистом
Частка жінок у Державній прикордонній службі України також є доволі суттєвою. Так, на сторожі українського кордону стоять 11 тисяч українок, що становить близько чверті усього особового складу ДПСУ.
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Ми дотримуємося всіх стандартів гендерної рівності, та прагнемо щоб вас було більше. Ви скрізь: ви – у пункті пропуску перевіряєте документи, ви – інспектори-кінологи, ви – зв’язківці, ви рухаєтесь командирською лінією, ви – у всіх сферах нашого життя. Ви разом з нами відстоюєте державу у зоні проведення Операції об'єднаних сил,
– підкреслив керівник ДПСУ Сергій Дейнеко.
Він висловив радість з приводу того, що у прикордонних лавах жінки стоять пліч-о-пліч з чоловіками, і побажав їм залишатися такимиж, якими вони є – найкращими.
Українські прикордонниці: дивіться фото
Українки на захисті державного кордону: дивіться відео
Українки у Нацгвардії
У лавах Національної гвардї України служать майже 5 тисяч українок, а близько тисячі з них захищали Україну у війні з Росією на Донбасі. Нацгвардія запевняє, що її чоловіки та жінки разом – це потужна сила яка гідно захищає Україну.
НГУ зокрема знайомить зі своєї службовицею Ніною Дроздовською. Дівчина зпевняє, що ніколи для себе не ділила професії на чоловічі та жіночі.
З дитинства захоплювалась військовою справою і знала, що стану військовою. Вірте та йдіть до своєї мрії,
– радить Ніна.
Українки у лавах Національної гвардії: дивіться фото
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