Будьте прекрасними і сильними: як українські політики вітають жінок із 8 березня

Політики вітають українок із Міжнародним жіночим днем. Так, 8 березня їхні сторінки у соцмережах рясніють дописами про "ніжних і сильних", "прекрасних та успішних", "красивих та розумних". Якими вітаннями відзначився істеблішмент – далі у підбірці 24 каналу.

Окрім президента Зеленського, жінок привітав зі святом колишній прем’єр-міністр України Олексій Гончарук. Він записав відеовітання, яке оприлюднив у своєму телеграм-каналі.

Як привітав українок президент: "Ми вас любимо", – Зеленський привітав з 8 березня

Сьогодні день однаково важливий і для жінок, і для чоловіків. Бо він про чесну розмову, про рівність і повагу. Про вміння слухати та взаємну підтримку,

– наголосив він.

Гончарук також подякував жінкам за "особливу здатність робити кращим усе, за що б вони не бралися".

Вітання до Міжнародного дня жінок від експрем'єра Олексія Гончарука: відео

Тим часом спікер парламенту Дмитро Разумков побажав жінкам здійснення усіх мрій та бажань.

"Залишайтеся прекрасними. Залишайтеся сильними. Відстоюйте свої переконання та цілі. Досягайте бажаного. І завжди будьте щасливими!" – додав голова Верховної Ради.

Новий міністр охорони здоров’я Ілля Ємець побажав жінкам бути в щасті, здоров’ї та злагоді на довгі роки.

"Вважаю, що найкраща половина людства, жінки, заслуговують на вітання щодня, не тільки 8 березня", – мовиться у дописі.

П’ятий український президент Петро Порошенко теж не забув про Міжнародний жіночий день та передовсім привітав зі святом жінок-військових.

Дякую усім жінкам, які захищають Україну на фронті, рятують життя, виховують дітей, займаються наукою і бізнесом, просвітництвом і політикою. Кожна з вас – яскрава і неповторна особистість,

– зауважив він.

Лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко переконана, що свято 8 березня є просто необхідним для жінок.

"Річ зовсім не в Розі Люксембург чи в Кларі Цеткін. У часи, коли у країні далеко не все гаразд, коли ми щодня долаємо якісь труднощі та проблеми, нам необхідно бачити і відчувати постійний промінь світла, добра, любові. Саме ви бережете країну від потрясінь і біди, саме ваша турбота дає захист і відчуття спокою, саме ваша незрима сила підтримує в найтяжчі хвилини. Бо це сила беззавітної Любові й Краси…" – пише народна депутатка.

Своєю чергою, нардеп від "Опозиційної платформи – За життя" Нестор Шуфрич вважає, що у "слабкість жінок – це їхня сила"

"Ніхто не ставить під сумнів право на рівність, але ми, чоловіки, ніколи не зможемо зрівнятися з вами в найголовнішому, – змозі подарувати нове життя. І в цьому ваша сила і вічна перевага", – вважає Шуфрич.

Що відомо про свято 8 березня? Щорічно 8 березня відзначають міжнародний жіночий день як символ боротьби жінок за права та антисексизм. В Україні цей день навіть є державним вихідним. Втім, в останні роки у суспільстві точиться дискусія про необхідність скасувати свято, бо, мовляв, воно є комуністичним та сексистським.