Будьте красивыми и сильными: как украинские политики поздравляют женщин с 8 марта

Политики поздравляют украинок с Международным женским днем. Так, 8 марта их страницы в соцсетях пестрят сообщениями о "нежных и сильных", "прекрасных и успешных", "красивых и умных". Какими приветствиями отличился истеблишмент – далее в подборке 24 канала.

Кроме президента Зеленского, женщин поздравил с праздником бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук. Он записал видеопоздравление, которое обнародовал в своем телеграмм-канале.

Как поздравил украинок президент: "Мы вас любим", – Зеленский поздравил с 8 марта

Сегодня день одинаково важен и для женщин, и для мужчин. Потому что он о честном разговоре, о равенстве и уважении. Об умении слушать и взаимной поддержке,

– подчеркнул он.

Гончарук также поблагодарил женщин за "особую способность делать лучшим все, за что бы они ни брались".

Поздравление к Международному дню женщин от экс-премьера Алексея Гончарука: видео

Между тем спикер парламента Дмитрий Разумков пожелал женщинам осуществления всех мечтаний и желаний.

"Оставайтесь красивыми. Оставайтесь сильными. Отстаивайте свои убеждения и цели. Добивайтесь желаемого. И всегда будьте счастливы!" – добавил глава Верховной Рады.

Новый министр здравоохранения Илья Емец пожелал женщинам быть в счастье, здоровье и согласии на долгие годы.

"Считаю, что лучшая половина человечества, женщины, заслуживают приветствия каждый день, не только 8 марта", – говорится в заметке.

Пятый украинский президент Петр Порошенко тоже не забыл о Международном женском дне и прежде всего поздравил с праздником женщин-военных.

Спасибо всем женщинам, которые защищают Украину на фронте, спасают жизни, воспитывают детей, занимаются наукой и бизнесом, просвещением и политикой. Каждая из вас – яркая и неповторимая личность,

– отметил он.

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко убеждена, что праздник 8 марта просто необходим для женщин.

"Дело вовсе не в Розе Люксембург или в Кларе Цеткин. Во времена, когда в стране далеко не все в порядке, когда мы ежедневно преодолеваем какие-то трудности и проблемы, нам необходимо видеть и чувствовать постоянный луч света, добра, любви. Именно вы храните страну от потрясений и бед, именно ваша забота дает защиту и ощущение покоя, именно ваша незримая сила поддерживает в трудные минуты. Потому что это сила беззаветной Любви и Красоты ... " – пишет народный депутат.

В свою очередь, нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Нестор Шуфрич считает, что в "слабости женщин – это их сила"

"Никто не ставит под сомнение право на равенство, но мы, мужчины, никогда не сможем сравниться с вами в главном, – состоянии подарить новую жизнь. И в этом ваша сила и вечное преимущество", – считает Шуфрич.

Что известно о празднике 8 марта?

Ежегодно 8 марта отмечают международный женский день как символ борьбы женщин за права и антисексизма. В Украине этот день даже является государственным выходным. Впрочем, в последние годы в обществе идет дискуссия о необходимости отменить праздник, мол, он является коммунистическим и сексистским.