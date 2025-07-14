Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Вербскую общину. 11 июля перестало биться сердце защитника Украины Кутика Григория Михайловича из села Белогородка Ровенской области.

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Мужчина, родился 17 мая 1977 года, с 2022 года служил в рядах Вооруженных Сил Украины. Во время выполнения боевого задания он получил тяжелое ранение и долгое время боролся за жизнь. К сожалению, его сердце не выдержало. Герою было всего 48 лет.

Вербская община выразила искренние соболезнования родным и близким Григория Кутика. К тому же с 11 июля объявлены дни траура.

Траурный кортеж с телом воина прибудет в родное село Белогородка в понедельник, 14 июля, ориентировочно в 10:30. Всех местных жителей призвали достойно встретить Героя: сформировать "живой коридор" от трассы Киев – Чоп в селе Софиевка Первая по улице Вербская Софиевка, далее в Белогородке по улицам Вишневая, Центральная и Подгорная – к его дому.

Людей просят взять с собой украинскую символику, лампадки и цветы, чтобы почтить память защитника.

Прощание с Героем начнется в 11:00 в доме воина, а в 11:30 состоится чин погребения в Свято-Лукинском храме Православной церкви Украины села Белогородка.