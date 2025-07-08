Об этом рассказывает 24 Канал з ссылкой на Богданскую территориальную общину. Печальная весть поступила с передовой, ведь во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Свободная Слобода, что на Сумщине, погиб военный из Закарпатья Павел Полянчук.

Читайте также Зеленский предоставил Героев Украины Назарию "Гринци", Дмитрию Фишеру и Виталию Карвацкому

Павел Полянчук погиб во время боевого задания на Сумщине

Как отметили в общине, еще в 2022 году Павел стал на защиту родной земли и с достоинством нес службу, выполняя свой долг перед Родиной. К сожалению, война оборвала жизнь еще одного украинского воина, который боролся за мир и свободу родной страны.

Детали прощания с Павлом Полянчуком в общине пообещали сообщить отдельно. Украинцы уже выражают искренние соболезнования семье и близким погибшего.

К слову, 30 июня в Донецкой области погиб капитан Виталий Боряченко, спецназовец стрелкового батальона полиции. Мужчина родился в Лугинах на Житомирщине, в 2024 году пошел добровольцем в батальон особого назначения.

А 28 июня во время выполнения боевого задания в Донецкой области погиб старший сержант и боец стрелкового батальона полиции Юрий Кривошапка. Мужчине было 38, у него остались жена и двое несовершеннолетних детей.