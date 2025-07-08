Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Богданську територіальну громаду. Сумна звістка надійшла з передової, адже під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Вільна Слобода, що на Сумщині, загинув військовий із Закарпаття Павло Полянчук.

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Павло Полянчук загинув під час бойового завдання на Сумщині

Як зазначили у громаді, ще у 2022 році Павло став на захист рідної землі та з гідністю ніс службу, виконуючи свій обов’язок перед Батьківщиною. На жаль, війна обірвала життя ще одного українського воїна, який боровся за мир і свободу рідної країни.

Деталі прощання з Павлом Полянчуком у громаді пообіцяли повідомити окремо. Українці вже висловлюють щирі співчуття родині та близьким загиблого.

До слова, 30 червня в Донецькій області загинув капітан Віталій Боряченко, спецпризначенець стрілецького батальйону поліції. Чоловік народився в Лугинах на Житомирщині, у 2024 році пішов добровольцем до батальйону особливого призначення.

А 28 червня під час виконання бойового завдання на Донеччині загинув старший сержант і боєць стрілецького батальйону поліції Юрій Кривошапка. Чоловікові було 38, у нього залишилися дружина та двоє неповнолітніх дітей.