Военнослужащий, освобожденный во время обмена 23 сентября, рассказал, какой была ситуация на заводе. Он добавил, что наши военные удерживали позиции до последнего.

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"Фрост" показал уникальные кадры с "Азовстали"

Украинский военный рассказал, что на видео происходившие с ним события начиная от прорыва на "Азовсталь". В частности:

первые 40 секунд – это запись с российского дрона, который все время сопровождал нашу колонну;

фон – короткий фрагмент звука тех событий, которые происходили на "Азовстале".

Николай Кущ вспомнил, что прорыв – это отдельная история, которую он когда-нибудь расскажет.

В общем, период Азовстали могу описать так: у них было все – у нас не было ничего, но мы побеждая самих себя, держали позиции до последнего,

– вспомнил защитник Мариуполя.

"Фрост" показал кадры с "Азовстали": смотрите видео

Более того, Николай Кущ убежден, что у украинских военных есть кое-что круче новейших Himars и гаубицы M777. В частности, это наша сила воли и единства как нации.

"Пока мы стояли за вас там, вы стояли за нас здесь! Именно благодаря этому я смог вернуться, и сейчас имею возможность рассказывать вам свою историю", – объяснил украинский военный.

Боец уже показывал другие уникальные кадры с завода

Следует вспомнить, что ранее Николай Кущ показал опубликованные кадры, на которых видно, что пережили наши герои во время обороны города.

Уникальные кадры из Мариуполя от защитника "Азовстали": смотрите видео

На видео украинские защитники:

дают достойный отпор российским оккупантам;

уничтожают военную технику;

наносят сокрушительные удары по их позициям.

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