Азовец "Фрост" показал видео боев в Мариуполе

К счастью, Украине удалось провести обмен пленными. Так, 21 сентября среди вернувшихся домой были и защитники "Азовстали", в частности Николай "Фрост" Кущ.

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Сразу по возвращении домой азовец "Фрост" показал собственное уникальное видео боев в Мариуполе.

На опубликованных кадрах можно увидеть, что пережили наши герои во время обороны города. На видео видно, как украинские защитники дают достойный отпор российским оккупантам, уничтожают военную технику, наносят сокрушительные удары по их позициям.

Кроме того, можно увидеть отличия украинцев от россиян – где одни несут разрухи и ужасы, другие – пытаются хоть как-то исправить это. К примеру, в одном из эпизодов видео украинские воины в чужой квартире заметают метлой патроны от оружия, а еще на других – помогают местному населению в эвакуации.

Эти кадры еще раз доказывают, что украинский дух не сломать ничему, никогда и никому. Украинцы всегда остаются героями и отстаивают свою независимость.

Уникальные кадры боев в Мариуполе: смотрите видео

Отметим, что Николая "Фроста" Куща военные преступники россии в июле "приговорили" к смертной казни вместе с иностранцами.

Достойно внимания – защитники "Азовстали" дома: смотрите видео