Азовець "Фрост" показав відео боїв у Маріуполі

На щастя, Україні вдалося провести обмін полоненими. Так, 21 вересня серед тих, хто повернувся додому були й захисники "Азовсталі", зокрема Микола "Фрост" Кущ.

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Одразу після повернення додому азовець "Фрост" показав власне унікальне відео боїв у Маріуполі.

На опублікованих кадрах можна побачити, що пережили наші герої за час оборони міста. На відео видно, як українські захисники дають гідну відсіч російським окупантам, нищать військову техніку, завдають нищівних ударів по їхніх позиціях.

Крім того, можна побачити відмінності українців від росіян – де одні несуть розрухи та жахіття, інші – намагаються хоч якось виправити це. Наприклад, в одному з епізодів відео українські воїни в чужій квартирі замітають мітлою набої від зброї, а ще на інших – допомагають місцевому населенню в евакуації.

Ці кадри вкотре доводять, що український дух не зламати нічому, ніколи й нікому. Українці завжди залишаються героями та відстоюють свою незалежність.

Унікальні кадри боїв у Маріуполі: дивіться відео

Зауважимо, що Миколу "Фроста" Куща воєнні злочинці росії у липні "засудили" до страти разом з іноземцями.

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