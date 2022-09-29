Військовослужбовець, якого звільнили під час обміну 23 вересня, розповів, якою була ситуація на заводі. Він додав, що наші військові тримали позиції до останнього.

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"Фрост" показав унікальні кадри з "Азовсталі"

Український військовий розповів, що на відео події, які відбувались з ним, починаючи від прориву на "Азовсталь". Зокрема,:

перші 40 секунд – це запис з російського дрону, який весь час супроводжував нашу колону;

фоном – короткий фрагмент звуку тих подій, які відбувалися на "Азовсталі".

Микола Кущ пригадав, що прорив – це окрема історія, яку він колись розповість.

Загалом період Азовсталі можу описати так: у них було все – у нас не було нічого, але ми перемагаючи самих себе, тримали позиції до останнього,

– пригадав захисник Маріуполя.

"Фрост" показав кадри з "Азовсталі": дивіться відео

Ба більше, Микола Кущ переконаний, що в українських військових є дещо крутіше за новітні Himars та гаубиці M777. Зокрема, це наша сила волі та єдність як нації.

"Поки ми стояли за вас там, ви стояли за нас тут! Саме завдяки цьому я зміг повернутись і зараз маю змогу розповідати вам своєю історію", – пояснив український військовий.

Боєць вже показував інші унікальні кадри з заводу

Варто пригадати, що раніше Микола Кущ показав опубліковані кадри, на яких видно, що пережили наші герої за час оборони міста.

Унікальні кадри з Маріуполя від захисника "Азовсталі": дивіться відео

На відео українські захисники:

дають гідну відсіч російським окупантам;

нищать військову техніку;

завдають нищівних ударів по їхніх позиціях.

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