Боец спецподразделения КОРД спасал рожениц из роддома в Мариуполе, когда россияне сбросили на него бомбу. Впоследствии "Лаки" присоединился к защите "Азовстали".

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Воин вернулся в строй

Отмечают, что "Лаки" присоединился к "Азову", когда российская армия оцепила город. Военный 86 дней защищал Мариуполь, а во время боя получил ранения.

Свой 21-й день рождения боец встретил под пыткой в русском плену. Но уже по возвращении домой воин снова стал в строй.

Я готов умереть за то, чтобы наш народ больше так не страдал,

– говорит "Лаки".

21-летний "Лаки" после плена вернулся в строй / Фото из соцсетей

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