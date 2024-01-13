Илья Ильяшенко – пограничник с позывным "Смурф" – поделился фотографией участника УБД в социальной сети. Он поблагодарил свое руководство за помощь и украинцев за поддержку.

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От себя скажу одно: я очень надеюсь, что военные не будут иметь проблемы с документами, наградами и не будут стоять в очередях, имея ранения, чтобы доказать его, что власть будет помогать, заботиться о военных и достойно поощрять их, потому что они отдают самое ценное. свою жизнь,

– подчеркнул Ильяшенко.

Герой подчеркнул, что сейчас у нас всех – общий враг. Поэтому необходимо держаться вместе, поддерживать друг друга, а также приближать победу, независимо от того, где ты находишься: на фронте или в тылу.

Герой год не мог получить удостоверение УБД

Целый год после возвращения из плена "Смурф", участвовавший в героической обороне Мариуполя, не мог получить удостоверение УБД. У героя требовали документы, получить которые сейчас – нереально. Чтобы выдать справку об участии в боевых действиях, потребовалось бы подтверждение командира воина. В настоящее время он находится в плену.

Кроме того, герою цинично заявляли, что справка о пребывании в плену не равна документу, подтверждающему участие в боевых действиях.