Ілля Ільяшенко – прикордонник з позивним "Смурф" – поділився світлиною учасника УБД у соціальній мережі. Він подякував своєму керівництву за допомогу та українцям за підтримку.

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Від себе скажу одне: я дуже сподіваюсь що військові не будуть мати проблеми з документами, нагородами і не будуть стояти в чергах маючи поранення, щоб доказати його – що влада буде допомагати, піклуватися про військових і гідно заохочувати їх, тому що вони віддають найцінніше – своє життя,

– наголосив Ільяшенко.

Герой наголосив, що наразі у нас всіх – спільний ворог. Тому необхідно триматися разом, підтримувати одне одного, а також – наближати перемогу, незалежно від того, де ти перебуваєш: на фронті або у тилу.

Герой рік не міг отримати посвідчення УБД

Цілий рік після повернення з полону "Смурф", який брав участь у героїчній обороні Маріуполя, не міг отримати посвідчення УБД. У героя вимагали документи, отримати які наразі – нереально. Аби видати довідку про участь у бойових діях, знадобилися б підтвердження командира воїна. Наразі він перебуває у полоні.

Окрім того, герою цинічно заявляли, що довідка про перебування у полоні – не дорівнює документу, який підтверджує участь у бойових діях.