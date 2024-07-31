Как вспоминает украинский оборонец, вражеских военных очень интересовало, кто именно сказал легендарную фразу о российском корабле. На допросах защитникам включали соответствующую запись.

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Защитник Змеиного о плене

На смартфоне включает запись и говорит, что кто-то послал "русский корабль". Мы не знаем, кто это сделал. Мы вам ничего не можем ответить, кто это сказал. Очень они там расхваливали этот крейсер, что его нельзя потопить, что он может 10 минут воевать со всем миром и выстоит,

– сказал Сергей.

Однако историю крейсера "Москва" все прекрасно знают. Пограничник вспоминает, что россияне сначала утверждали о маленькой поломке, однако ни слова не было сказали о его потопе.

Сергей добавил, что каждый переезд надеялся, что едет домой. Однако их просто перевозили с места на место. Более того, пограничник вспоминает, что когда их привезли в Россию, россияне сказали, что здесь Женевская конвенция не действует. Однако в конце Сергей дождался обмена.

"Это было 30 мая. Зашел к нам начальник колонии, сказал, что сегодня будет большой обмен. Зашли сотрудники спецназа, ФСИН, всех подняли с кроватей и сказали выстроиться. Нас подняли, повели в помещение, дали военную форму, она была устаревшая уже, очень грязная", – рассказал защитник Змеиного.

Этот день мужчина называет "вторым днем рождения", потому что понял, что на этот раз будет ехать на Родину.

Рассказ пограничника, что был на Змеином: смотрите видео

К слову, начальник пограничной заставы Змеиного Богдан Гоцкий сообщил, что фразу о корабле сказал пограничник, которого освободили из плена в мае 2022 года. Морской пехотинец Роман Грибов подтвердил, что это был именно он.