Украине в ходе наибольшего обмена пленными от полномасштабного вторжения России удалось освободить 144 украинских героя, 95 из которых – защитники "Азовстали". Организация такого обмена была далеко не из легких.

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Сорванные обмены и давление россиян

Как рассказал освобожденный воин Нацгвардии Владислав, после ухода из "Азовстали" наших героев увезли в Новоазовск, а затем – в Донецк. Россияне пытались всячески морально угнетать пленных украинцев и оказывали психологическое давление.

Что касается собственно обмена, то было несколько попыток, которые срывались по вине россиян. Они хотели убедить наших героев, что вина лежит на Украине.

Во время первого обмена нас погрузили в автобусы, провезли 500 метров и сказали, что Украина отказывается принимать пленных, а россияне готовы отдать нас просто так. Конечно, им никто не поверил. Второй раз попытка обмена была какой-то ночью, начали собирать списки, но почти сразу дали "отбой". Успешной была только третья попытка,

– рассказал воин.

Ранее родственники защитников "Азовстали" сообщали, что вернувшиеся из плена очень похудели и имеют серьезные ранения, поэтому им нужно время на реабилитацию. Кроме того, в плену находятся более 2 тысяч героев, которых необходимо вернуть домой.

Также стало известно, что в так называемом ДНР собрались "судить" бойцов подразделения "Медведи" и выносить им в приговор смертную казнь.

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