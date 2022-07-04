Україні у ході найбільшого обміну полоненими від повномасштабного вторгнення Росії вдалося звільнити 144 українських героїв, 95 з яких – захисники "Азовсталі". Організація такого обміну була далеко не з легких.

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Зірвані обміни та тиск росіян

Як розповів звільнений воїн Нацгвардії Владислав, після виходу з "Азовсталі" наших героїв відвезли у Новоазовськ, а потім – у Донецьк. Росіяни намагалися усіляко морально загнобити полонених українців та чинили психологічний тиск.

Що стосується власне обміну, то було декілька спроб, які зривалися з вини росіян. Вони ж хотіли переконати наших героїв, що провина лежить на Україні.

Під час першого обміну нас загрузили в автобуси, провезли 500 метрів та сказали, що Україна відмовляється приймати полонених, а росіяни нібито готові віддати нас просто так. Звісно, їм ніхто не повірив. Вдруге спроба обміну була якоїсь ночі, почали збирати списки, але майже одразу дали "відбій". Успішною була лише третя спроба,

– розповів воїн.

Раніше родичі захисників "Азовсталі" повідомляли, що ті, хто повернувся з полону, дуже схудли та мають серйозні поранення, тому їм потрібен час на реабілітацію. Окрім того, у полоні перебувають понад 2 тисячі героїв, яких необхідно повернути додому.

Також стало відомо, що у так званому "ДНР" зібралися "судити" бійців підрозділу "Ведмеді" та виносити їм у вирок смертну кару.

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