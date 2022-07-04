Освобождение части героических защитников "Азовстали" из плена – одна из самых больших побед Украины в последнее время. В руках россиян остаются еще более 2 тысяч отважных бойцов, активная работа над возвращением их домой продолжается.

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Состояние освобожденных героев

Как сообщили родственники защитников Мариуполя, у подавляющего большинства освобожденных воинов очень сложные ранения. Многие остались без конечностей, кто-то при написании истории подвига потерял зрение.

Первое, что нужно сейчас для каждого освобожденного героя – это неотложная медицинская помощь, забота и любовь. Именно поэтому родственники просят не беспокоить освобожденных воинов в ближайшее время.

Все ребята очень похудели и выглядят болезненно, но все равно очень счастливы от возвращения домой. Сейчас наших героев отправили лечиться в госпитали. Наше государство должно сделать все возможное для восстановления их здоровья,

– заявили родственники защитников "Азовстали".

Также они подчеркнули, что не будут давать никаких комментариев по поводу условий содержания героев в плену и отношения россиян к ним. Сейчас приоритетом является безопасность наших пленных и их освобождение, а лишние слова могут навредить ситуации.

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