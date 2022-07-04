Звільнення частини героїчних захисників "Азовсталі" з полону – одна з найбільших перемог України впродовж останнього часу. У руках росіян залишаються ще понад 2 тисячі відважних бійців, активна робота над поверненням їх додому триває.

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Стан звільнених героїв

Як повідомили родичі захисників Маріуполя, переважна більшість звільнених воїнів мають дуже складні поранення. Багато з них залишилися без кінцівок, хтось при написанні історії подвигу втратив зір.

Перше, що потрібне зараз для кожного звільненого героя – це невідкладна медична допомога, турбота та любов. Саме тому родичі просять не турбувати звільнених воїнів найближчим часом.

Всі хлопці дуже схудли та мають хворобливий вигляд, але все одно дуже щасливі від повернення додому. Зараз наших героїв відправили лікуватися до госпіталів. Наша держава має зробити все можливе для відновлення їхнього здоров'я,

– заявили родичі захисників "Азовсталі".

Також вони наголосили, що не будуть давати жодних коментарів з приводу умов у тримання героїв у полоні та ставлення росіян до них. Зараз пріоритетом є безпека наших полонених та їх звільнення, а зайві слова можуть нашкодити ситуації.

Дивіться відео до теми – пресконференція родичів захисників "Азовсталі"