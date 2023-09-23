Защитник рассказал, что они расписались, уже когда попали в окружение. В тот момент пара была вместе 4 года.

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Поженились на "Азовстали"

Илья рассказал, что решил не ждать с женитьбой, когда "Азовсталь" оказалась в окружении россиян.

Я понял, что сейчас или никогда. У нее шансов выжить больше, чем у меня. Я прямо в телеграмме написал SMS: "Давай?". "Давай". Она написала вместо меня и вместо себя рапорт. Командир во время военного положения вправе расписывать. Он подписал рапорт и все, 30 марта нас расписали на "Азовстали",

– отметил боец.

За все время, пока пара была на "Азовстали", они смогли увидеться всего 6 раз. Новость о выходе в российский плен восприняли отрицательно, но, по словам военного, это был единственный выход.

"Мы понимали, насколько много наших знакомых раненых, то если будет с нашей стороны прорыв и мы их покинем, то это будет не ахти круто. И мы решили: уж точно надо сдаваться в плен. Другого выхода не было, я уверен на 100%. Силы преобладали в очень много раз. И силы не обязательно человеческой, а техники, авиации", – вспоминает Илья.

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Защитница смогла поздравить мужа с днем рождения

Видео, на котором можно увидеть, как подразделение Ильи 20 мая 2022 года выходит из "Азовстали", сняли российские репортеры. После этого была Оленовка, где, если не учитывать теракт, условия были лучше, чем в следующем пункте – Донецке.

"Нас было в камере 26 человек, камера рассчитана на десятерых. Нет окон, там просто решётки, и это всю зиму, всю осень, всю весну. Мы понимаем, что это плен, могло бы еще хуже быть. Кормить – кормили, гулять – не гуляли, не выводили. За все время нас водили купаться под Новый год и в марте. Гимн России пели, я не знаю, сколько нужно петь гимн Украины, чтобы по числу переплюнуть", – рассказал военный.

В плену жена Ильи через одного из надзирателей смогла поздравить мужа с днем рождения. Тогда он и узнал, что их удерживают на одном этаже:

"Я беру этот пакет, смотрю, я не знаю, кто мне дал, что мне дал, я открываю – там записка и конфеты. Жена как-то там, через десятые руки попросила, чтобы мне передали 35 конфет и 5 печений на день рождения. У меня такие глаза, я там вообще", – вспоминает боец.

Любопытно! Спустя почти год плена, 6 мая 2023 года, Илью вместе с Екатериной обменяли.