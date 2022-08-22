Защитники Мариуполя рассказали, каким было отношение россиян к представителям полка "Азов"

у россиян было особое отношение к представителям "Азова". Они больше интересовались бойцами полка, потому что хотели собрать много пропаганды.

Поэтому, мол, была разница между тем, кто ты – азовец или морской пехотинец. Об этом во время пресс-конференции рассказали вернувшиеся из плена защитники "Азовстали".

К азовцам относились по-особенному

По словам бойца Дениса Чепурко с позывным "Манго", когда россияне слышали название "Азов" и должность – сразу проводили больше допросов. Их целью было собрать пропаганду.

Они спрашивали у ребят нацгвардейцев, видели ли они, как азовцы взрывали дома, или убивали людей. Но этого всего не было и ребята отказывались это говорить. Мы говорили, что видели, как "Азов" приносил медикаменты, воду и пищу гражданским,

– рассказал Чепурко.

Как отметил защитник "Азовстали" Владислав Жаворонок, позывной которого "Википедия", на допросах к азовцам относились хуже и спрашивали о командовании.

"Возможно, это связано с тем, что нас изображают как преступников. Задавали провокационные вопросы, например: "Зачем вы стреляли в гражданских", – подчеркнул боец.

Стоит посмотреть – Пресс-конференция защитников Мариуполя: смотрите видео

Как защитники Мариуполя пережили плен

Бойцы "Википедия", "Манго" и "Вишня" получили тяжелые ранения. На пресс-конференции 22 августа они находились под обезболивающими.

Вернувшиеся из плена оккупантов защитники Мариуполя 22 августа выступили на пресс-конференции. Они подчеркнули, что россия никогда не выполняет договоренностей и не соблюдает правила.

Владислав Жаворонок "Википедия" отметил, что военные не знали об огласке, которую сделали украинцы в отношении защитников Мариуполя. россияне пытались их деморализовать.

"Мы в плену не знали, что о нас говорят. Все, что мы слышали, это то, что мы никому не нужны, что о нас забыли. Нас наше руководство и политики забыли и мы вообще им неудобны", – сказал военный.

Военный Дмитрий Усиченко с позывным "Вишня" рассказал, что плен напоминает вакуум. Он слышал только от оккупантов: "Вы не нужны президенту, стране и вашему народу. Вас убьют или что-нибудь случится".

"Они (оккупанты – 24 канал) говорили всегда, что Украина не придерживается договоренностей. Что нас не хотят менять. Всегда они находили причину и виновного. Никогда не скажут, что виноваты они", – добавил Дмитрий.

Вас может заинтересовать – Азовцы поймали новых важных оккупантов: смотрите видео