Защитники в Гуляйполе разбили мотострелковый полк оккупантов из Ингушетии – видео трофеев
26 марта 2022 , 08:46Читати новину українською
Источник:Генеральный штаб ВСУ
Генеральный штаб ВСУ сообщил о том, что украинские защитники в запорожском Гуляйполе разнесли 503 мотострелковый полк оккупантов. Боевики полка приехали из Ингушетии.
Разбитый полк оккупантов понес огромные потери. ВСУ разбили боевиков России из Ингушетии – региона, который граничит с Северной Осетией, Ичкерией и Грузией.
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