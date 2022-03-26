Защитники в Гуляйполе разбили мотострелковый полк оккупантов из Ингушетии – видео трофеев

26 марта 2022 , 08:46
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Источник:

Генеральный штаб ВСУ

Генеральный штаб ВСУ сообщил о том, что украинские защитники в запорожском Гуляйполе разнесли 503 мотострелковый полк оккупантов. Боевики полка приехали из Ингушетии.

Разбитый полк оккупантов понес огромные потери. ВСУ разбили боевиков России из Ингушетии – региона, который граничит с Северной Осетией, Ичкерией и Грузией.

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Автор: Ярослава Прадід