Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк в эфире национального марафона заявил, что переговоры по освобождению защитников Мариуполя были одними из самых сложных. Причиной является то, что Россия очень принципиально к ним относится, сообщает 24 канал.

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Надежда, безусловно, есть. Украина занимается системно этими проблемами, чтобы освободить своих людей, территории, поэтому операцию продолжат. Мариуполь – это 82 дня обороны. Практически гарнизон Мариуполя стянул на себя огромные силы России,

– говорит Подоляк.

По его словам, именно это помогло сорвать ключевую операцию врага по захвату Востока и Юга и планы по сухопутному коридору в Крым.

Защитники Мариуполя изменили ход войны

Подоляк отметил, что вклад защитников города чрезвычайно большой.

"Это изменило ход войны и мы должны это правильно оценить. Сейчас мы уже перестроили свою оборону, понимаем как мыслят россияне, куда пойдут дальше, что будут делать. Поэтому все, что касается Мариуполя – это фундаментальная возможность дать Украине доказать на поле битвы, что наша армия – это мощная сила", – сказал советник руководителя Офиса Президента.

Он охарактеризовал 82 дня обороны Мариуполя как такие, которые войдут в историю как Фермопилы XXI века. Защитники "Азовстали" доказали всему миру реальную "боеспособность" россиян.

Важно! На заводе "Азовсталь" отбивали штурм россиян и защищали город Отдельный отряд специального назначения "Азов", 12 бригада Национальной гвардии, 36 отдельная бригада морской пехоты, пограничники, полицейские, добровольцы, тероборона.

Что известно о спасении защитников Мариуполя

Выполнив задание командования, после долгих переговоров начали операцию по их эвакуации. Министр Ирина Верещук отметила, что гуманитарная операция по спасению защитников Мариуполя продолжается. Как только состояние раненых нормализуется, их обязательно обменяют и вернут в Украину.

Советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов рассказывал, что наши военные сейчас находятся в медицинских учреждениях на оккупированной территории, но впоследствии их обменяют на российских военных. Первые раненые уже прибыли в место назначения. Список на их обмен готовят.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщал, что в городе продолжается режим тишины. Его ввели со вчерашнего дня, 16 мая, когда началась операция по эвакуации военных.

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