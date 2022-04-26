Наши военные в "Азовстале" держатся и выходят на вылазки. Об этом советник руководителя Офиса Президента заявил на брифинге, сообщает 24 канал.

Актуально Путин в телефонном разговоре соврал Эрдогану, что в Мариуполе боевых действий уже нет

Украина прилагает огромные дипломатические усилия, чтобы повлиять на ситуацию в Мариуполе. Сегодня, 26 апреля, тему блокады города обсуждали президент Турции Реджеп Эрдоган и глава Кремля Владимир Путин.

Агрессор цинично заявил, что в Мариуполе уже нет сопротивления и предложил украинским защитникам сдаться. Якобы лучшее, что может сделать Киев, это дать военным такую команду.

Но наши военные, конечно, не пойдут на такой позор. К тому же нет никакой веры в правильное обращение россиян с нашими военными в тылу. Мы помним Иловайск,

– подчеркнул Арестович.

Главное о ситуации в Мариуполе

Бойцы полка "Азов" и морские пехотинцы с марта находятся в блокаде. Несмотря на отсутствие поставок продуктов и оружия, они героически сопротивляются оккупантам.

Вместе с военными на заводе "Азовсталь" находятся около тысячи гражданских. Среди них – дети, женщины и пожилые люди. Они уже два месяца не видели солнечного света и не дышали свежим воздухом.

Эвакуировать людей и раненых военных не могут из-за того, что оккупанты ежедневно обстреливают завод. Только за 25 апреля они нанесли 35 авиаударов по "Азовстали".

Президент Владимир Зеленский заявил, что сейчас, к сожалению, невозможно деблокировать Мариуполь военным путем.

Смотрите видео с брифинга Арестовича: