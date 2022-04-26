Наші військові в "Азовсталі" тримаються та виходять на вилазки. Про це радник керівника Офісу Президента заявив на брифінгу, повідомляє 24 канал.

Актуально Путін у телефонній розмові збрехав Ердогану, що у Маріуполі бойових дій уже немає

Україна робить величезні дипломатичні зусилля, щоб вплинути на ситуацію в Маріуполі. Сьогодні, 26 квітня, тему блокади міста обговорювали президент Туреччини Реджеп Ердоган та очільник Кремля Володимир Путін.

Агресор цинічно заявив, що в Маріуполі вже немає спротиву та запропонував українським захисникам здатися. Мовляв, найкраще, що може зробити Київ, це дати військовим таку команду.

Але наші військові звісно не підуть на таку ганьбу. До того ж нема жодної віри до вправного поводження росіян з нашими військовими в тилу. Ми пам'ятаємо Іловайськ,

– наголосив Арестович.

Головне про ситуацію в Маріуполі

Бійці полку "Азов" та морські піхотинці з березня перебувають у блокаді. Попри відсутність постачання продуктів та зброї, вони героїчно завдають опору окупантам.

Разом з військовими на заводі "Азовсталь" перебувають близько тисячі цивільних. Серед них – діти, жінки та літні люди. Вони вже 2 місяці не бачили сонячного світла й не дихали свіжим повітрям.

Евакуювати людей та поранених військових не можуть через те, що окупанти щодня обстрілюють завод. Лише за 25 квітня вони завдали 35 авіаударів по "Азовсталі".

Президент Володимир Зеленський заявив, що зараз, на жаль, не можливо деблокувати Маріуполь військовим шляхом.

Дивіться відео з брифінгу Арестовича: