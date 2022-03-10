Об этом на своей странице в фейсбуке отметило МВД Украины. В ведомстве подчеркнули, что защитники Мариуполя ежедневно держат оборону.

Самое важное Россия напала на Украину: хронология основных событий начала 3 недели войны

Враги продолжают терять свою боевую технику

В частности, в МВД поблагодарили полицейских, которые патрулируют город и помогают жителям Мариуполя.

Что касается вражеской техники, то морпехам вчера, 9 марта, удалось уничтожить 4 танка и 1 БМП.

А вот гвардейцы Отдела специального назначения "Азов" уничтожили и повредили 11 единиц бронированной техники. Среди нее – командно-штабная машина.

В ведомстве отмечают, что люди верят в защитников: многие не хотят уезжать, а большинству и некуда. Для некоторых важно сохранить дом, даже если он превратился в руины.

Все понимают, что нужно действовать вместе и слаженно, ведь город в окружении с 1 марта. Это не только город – это люди, это наши патриоты, отдающие жизнь за Украину. Мы боремся ради детей, ради женщин, ради родителей и, собственно, ради нашего светлого будущего!

– говорится в сообщении.

Это интересно – Вторая армия мира… с конца – Смотрите видео:

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!