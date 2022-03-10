Про це на своїй сторінці у фейсбуці зазначило МВС України. У відомстві підкреслили, що захисники Маріуполя котрий день тримають оборону.
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Зокрема у МВС подякували поліцейським, які патрулюють місто та допомагають мешканцям Маріуполя.
- Що ж стосується ворожої техніки, то морпіхам вчора, 9 березня, вдалося знищити 4 танки та 1 БМП.
- А от гвардійці Окремого загону спеціального призначення "Азов" знищили та пошкодили 11 одиниць броньованої техніки. Серед неї – командно-штабна машина.
У відомстві зазначають, що люди вірять в оборонців: багато хто не хоче виїжджати, а більшості й ніде. Для декого важливо зберегти дім, навіть якщо він перетворився на руїни.
Усі розуміють, що треба діяти гуртом та злагоджено, адже місто в оточенні з 1 березня. Це не лише місто – це люди, це наші патріоти, які віддають життя за Україну. Ми боремося заради дітей, заради жінок, заради батьків та, власне, задля нашого світлого майбутнього!,
– йдеться у повідомленні.
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