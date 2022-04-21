Защитники Одессы придумали "интересности" для встречи возможного российского морского десанта

Защитники Одессы при необходимости готовы встречать российский морской десант. Для этого они уже подготовили "интересности".

Об этом в своем очередном видеообращении сообщил глава Одесской ОВА Максим Марченко. По его словам, по состоянию на вечер 21 апреля в области все спокойно и не было обстрелов.

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Он рассказал о том, что оккупанты запустили в сеть еще один абсурдный фейк. Мол, у берегов Одессы планируют затопить танкер с мазутом. По версии неприятеля, это необходимо для того, чтоб пленка мазута покрыла поверхность воды и помешала высадке российского десанта. Пропагандисты говорят, что меры по реализации этого "плана" уже начали.

Марченко высмеял выдумки оккупантов, заметив, что за время войны еще не слышал большей нелепости.

Но уверяю российских захватчиков, что совместно с командованием Военно-морских сил мы уже придумали более интересные вещи для встречи морского десанта, после которой они лично смогут передать поздравления морякам с крейсера "Москва",

– сказал председатель Одесской ОВА Максим Марченко.

Вечернее обращение Максима Марченко: смотрите видео

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