Видео от военных опубликовал в фейсбуке волонтерский штаб "Украинская команда". С начала полномасштабного российского вторжения уже более 150 военных подразделений получили от "Украинской команды" помощь в виде автомобилей, снаряжение, дронов, оптических приборов, медикаментов и тому подобного.

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"Спасибо всем, кто помогает!": защитники обратились к украинцам

"Друзья, ваши теплые подарки для наших защитников согревают им тело и душу. Но помогают избивать орков. А в редкие минуты отдыха наши герои записывают видео и благодарят всех, кто помогал собирать обогревательные наборы. "Украинская команда" тоже благодарит всех, кто помогает!,– говорится в сообщении волонтерского штаба.

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В "Украинской команде" отметили, что в общей сложности собраны обогревательные наборы почти для ста батальонов.

Мы передаем эти наборы для ребят на передовой по самым горячим направлениям. Вместе с вами мы обеспечим теплом 50 тысяч бойцов. Это почти 100 батальонов,

– сообщил руководитель "Украинской команды" Артур Палатный.

Ранее сообщалось, что "Украинская команда" передала обогревательные наборы 72 ОМБр имени Черных Запорожцев, 46 аэромобильной бригаде Десантно-штурмовых войск, Третьей штурмовой бригаде, 130 и 204 батальона терробороны города Киева, нескольким подразделениям Главного управления разведки и другим защитникам.