Защищая "Азовсталь", защитник Украины получил ранение ноги. Впоследствии попал в плен, где провел долгих 6 месяцев.

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Что помогло сохранить дух

И за это время ему и многим его товарищам приходилось прилагать усилия, чтобы выжить и не сломаться в русском плену. Помогали в этом, в частности, разговоры о мирной жизни. Они вспоминали о семьях, путешествиях и еде.

Рассказывали друг другу рецепты, представляя мясо, фрукты и душистый хлеб. Я верил, что вернусь домой и вернулся,

– рассказал пограничник.

После возвращения в Украину Александр не покинул военную службу. Сегодня военнослужащий передает свой опыт другим бойцам и учит их тактической медицине.



Александр сегодня учит побратимов / Фото ГПСУ

Возвращение защитников "Азовстали" домой в 2023 году