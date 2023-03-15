Обороняючи "Азовсталь", захисник України отримав поранення ноги. Згодом потрапив у полону, де провів довгих 6 місяців.
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Що допомогло зберегти дух
І за цей час йому та багатьом його товаришам доводилося докладати зусиль, щоб вижити та не зламатись у російському полоні. Допомагали у цьому, зокрема, розмови про мирне життя. Вони згадували про сім’ї, подорожі та їжу.
Розповідали один одному рецепти, уявляючи м’ясо, фрукти та запашний хліб. Я вірив, що повернусь додому і повернувся,
– розповів прикордонник.
Після повернення до України Олександр не покинув військову службу. Сьогодні військовослужбовець передає свій досвід іншим бійцям і навчає їх тактичній медицині.
Олександр сьогодні навчає побратимів / Фото ДПСУ
Повернення захисників "Азовсталі" додому у 2023 році
- Напередодні Нового року, 31 грудня 2022, українці отримали чудову звістку про масштабний обмін полоненими. Тоді додому повернулися 140 захисників нашої держави. Серед них були й захисники "Азовсталі" і навіть легендарний звідти пес Адік.
- Уже через декілька днів, 8 січня, вперше у 2023 році Україна повернула з полону ще пів сотні захисників. Тоді з полону вдалось визволити офіцерів, рядових та сержантів.
- Наступний обмін відбувся через місяць, 16 лютого. Україні вдалось повернути з російського полону 100 військових та 1 цивільного, серед яких були оборонці Маріуполя, включно з 63 воїнами з "Азовсталі".
- Останній масштабний обмін відбувся 7 березня, коли додому повернулися 130 українців. Серед них були герої "Азовсталі", Бахмута та Соледара, більшість з яких мають важкі поранення.