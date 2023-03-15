Обороняючи "Азовсталь", захисник України отримав поранення ноги. Згодом потрапив у полону, де провів довгих 6 місяців.

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Що допомогло зберегти дух

І за цей час йому та багатьом його товаришам доводилося докладати зусиль, щоб вижити та не зламатись у російському полоні. Допомагали у цьому, зокрема, розмови про мирне життя. Вони згадували про сім’ї, подорожі та їжу.

Розповідали один одному рецепти, уявляючи м’ясо, фрукти та запашний хліб. Я вірив, що повернусь додому і повернувся,

– розповів прикордонник.

Після повернення до України Олександр не покинув військову службу. Сьогодні військовослужбовець передає свій досвід іншим бійцям і навчає їх тактичній медицині.



Олександр сьогодні навчає побратимів / Фото ДПСУ

Повернення захисників "Азовсталі" додому у 2023 році