В КНДР усиливают охрану Ким Чен Ына "из-за угрозы покушения". Для защиты лидера Северной Кореи вокруг него установили специальные системы глушения связи и оборудование для обнаружения беспилотников.

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Это совпало с визитом главы МИД в Москву

Интересно, что в 2024 году лидер КНДР появлялся на публике более 110 раз, что на 60% больше, чем в прошлом году.

Из-за решения КНДР отправить примерно 10 тысяч военных в Россию для участия в войне с Украиной. Это спровоцировало обострение отношений между Северной Кореей, Южной Кореей и западными союзниками. Информация об усилении безопасности Ким Чен Ына совпала по времени с визитом министра иностранных дел Северной Кореи в Россию.

Официально Пхеньян воздержался от комментариев относительно визита.

Военные КНДР будут воевать на стороне России против Украины в Курской области. Ранее руководитель ЦПД Андрей Коваленко отмечал, что они наберутся боевого опыта в условиях современной войны и смогут создавать угрозу для НАТО.