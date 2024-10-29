Издание Deffence Express отмечает, что Tomahawk с дальностью 1600 километров экспортируются США в другие страны, но кроме цены есть еще одна преграда.

Смотрите также Легендарные "Томагавки" возвращаются: почему Россия их так боится и получит ли Украина

Проблемы получения Tomahawk

Известно, что США экспортирует Tomahawk. Например, последний раз 18 января 2024 года минобороны Японии сообщило, что подписало твердое соглашение на закупку сразу 400 ракет и 14 систем управления этим вооружением.

Финальная стоимость контракта составила 1,7 миллиарда долларов США. То есть одна ракета Tomahawk стоила 4,25 миллиона долларов. В то же время Японии удалось выторговать для себя лучшую цену, чем была указана в разрешении на продажу. Срок реализации поставки – до октября 2027 года.

И таким образом, если Украине для реального неядерного стратегического сдерживания РФ необходимо 1000 ракет Tomahawk, каждая из которых имеет боевую часть весом 450 килограммов, необходимо потратить 4,25 миллиарда долларов. К которым еще стоит добавить стоимость наземных пусковых типа Typhon. При этом одна такая пусковая может запустить 4 ракеты, то есть 125 пусковых обеспечат до двух залпов по 500 ракет в каждом. Но пока Typhone не экспортируется, а потому его стоимость оценить довольно сложно,

– пишут в издании

Кроме цены закупки, важной строкой расходов станут расходы на обслуживание Tomahawk.

Хотя ракеты Tomahawk и продаются другим странам, однако не всем. За все время их существования с 1983 года единственным их оператором кроме США является Великобритания. Только две страны получили разрешение на их закупку – Япония и Австралия. Разрешение до сих пор не получили Нидерланды, которые выражали желание иметь у себя Tomahawk.

"То есть, к сожалению, ситуация с этим оружием несколько сложнее, чем даже просто заплатить согласно прейскуранту", – замечает Deffence Express.

Так, суть пункта Плана победы о неядерном стратегическом пакете сдерживания предусматривает размещение в Украине крылатых ракет Tomahawk. Однако в США к этой идее отнеслись скептически: один из высокопоставленных чиновников США отметил, что этот пункт является "абсолютно невыполнимым запросом".