У КНДР посилюють охорону Кім Чен Ина "через загрозу замаху". Для захисту лідера північної Кореї навколо нього встановили спеціальні системи глушіння зв’язку та обладнання для виявлення безпілотників.

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Це збіглось із візитом глави МЗС до Москви

Цікаво, що у 2024 році лідер КНДР з’являвся на публіці понад 110 разів, що на 60% більше, ніж минулого року.

Через рішення КНДР відправити приблизно 10 тисяч військових у Росію для участі у війні з Україною. Це спровокувало загострення відносин між Північною Кореєю, Південною Кореєю та західними союзниками. Інформація про посилення безпеки Кім Чен Ина збіглась по часу з візитом міністра закордонних справ Північної Кореї до Росії.

Офіційно Пхеньян утримався від коментарів щодо візиту.

Військові КНДР будуть воювати на боці Росії проти України у Курській області. Раніше керівник ЦПД Андрій Коваленко наголошував, що вони наберуться бойового досвіду в умовах сучасної війни та зможуть створювати загрозу для НАТО.