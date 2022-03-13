Мужчина заявил, что вырос в Черкасской области, оттуда пошел в авиацию.

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"В это особое время обращаюсь к летчикам фронтовой авиации ВВС России!.. Больно смотреть на засыпанную бомбами и ракетами чудесную украинскую землю, которую в апреле этого года нужно пахать и засевать, а не гробить", – заявил летчик.

Геннадий Штерн подчеркнул, что он вместе с россиянами летал в общем небе, на одних самолетах, с одних и тех же аэродромов.

Мужчина отметил, что воспитал двух командующих в воздушных силах Украины:

западного направления – генерал-майора Марченко Алексея Станиславовича,

восточного направления – полковника Листопада Валентина Антоновича.

Украинская инфраструктура, украинские военнослужащие, украинские красивые города, миролюбивое украинское население не должно быть в прицелах ваших самолетов, прекращайте бомбардировки и обстрелы украинской территории с воздуха,

– заявил Геннадий Штерн.

Он добавил, что жду решения российских военных и подчеркнул, что уверен в небезразличной поддержке всех ветеранов авиации.

Смотрите обращение военного летчика России к оккупантам: