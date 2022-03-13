Чоловік заявив, що виріс на Черкащині, звідти пішов до авіації.

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“У цей особливий час звертаюся до льотчиків фронтової авіації ВПС Росії!.. Боляче дивитись на засипану бомбами та ракетами чудову українську землю, яку у квітні цього року потрібно орати та засівати, а не гробити”, – заявив льотчик.

Геннадій Штерн наголосив, що він разом з росіянами літав у спільному небі, на одних літаках, з одних і тих самих аеродромів.

Чолоків зазначив, що виховав двох командувачів у повітряних силах України:

західного напрямку – генерал-майора Марченка Олексія Станіславовича,

східного напрямку – полковника Листопада Валентина Антоновича.

Українська інфраструктура, українські військовослужбовці, українські гарні міста, миролюбне українське населення не мають бути у прицілах ваших літаків, припиняйте бомбардування та обстріли української території з повітря,

– заявив еннадій Штерн.

Він додав, що чекаю рішення російських військових і наголосив, що впевнений у небайдужій підтримці всіх ветеранів авіації.

Дивіться звернення військового льотчика Росії до окупантів: