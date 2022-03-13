За 12 березня РФ випустила кілька ракет по кількох військових об’єктах Повітряних Сил України, частину з них вдалося збити.

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Протиповітряна оборона за попередню добу знищила такі одиниці російської авіатехніки:

два російські вертольоти Ка-52;

один Су-34;

один невстановлений винищувач (ймовірно Су-30 або Су-34);

два безпілотники.

Також є інформація про ураження двох повітряних цілей винищувачами ЗС України, але вона потребує підтвердження.

Додамо, що українська сторона активно готується до четвертого раунду переговорів з російськими окупантами. Наразі формуються підсумкові документи та вимоги до РФ. Деталі – читайте тут.

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