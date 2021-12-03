Всего на Львовщине и Закарпатье без света остались 90 населенных пунктов.
Важно Сплошная темень и полно снега: спасатели предостерегли от похода в горы
С чем связаны отключения света
Как пояснили в ГСЧС, из-за мокрого снега срабатывание систем автоматической защиты ЛЭП.
По состоянию на 3 декабря 7:00 в результате осложнения погодных условий обесточены 90 населенных пунктов в 2 областях,
– сообщили спасатели.
Так, без света остались:
- 86 населенных пунктов во Львовской области;
- 4 – на Закарпатье.
Какой будет погода 3 декабря
Погода в Украине в пятницу, 3 декабря, будет прохладной. В частности значительное понижение температуры будет на западе страны, зато потеплеет на востоке. Также прогнозируют мокрый снег с дождем и сильный ветер.
На западе страны температура в среднем будет достигать -1...+2 градуса. Кроме того, значительный снег, налипание мокрого снега, метели и гололедицу на дорогах прогнозируют ночью и утром в:
- Закарпатской;
- Львовской;
- Ивано-Франковской областях.
Именно поэтому там объявили и уровень опасности, то есть желтый. Более того, в Карпатах прогнозируют сильный снег и II уровень опасности, то есть оранжевый.