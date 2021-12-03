Загалом на Львівщині та Закарпатті без світла залишилися 90 населених пунктів.

Важливо Суцільна темінь і повно снігу: рятувальники застерегли від походу у гори

З чим пов'язані відключення світла

Як пояснили у ДСНС, через мокрий сніг спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП.

Станом на 3 грудня 7:00 внаслідок ускладнення погодних умов знеструмлено 90 населених пунктів у 2 областях,

– повідомили рятувальники.

Так, без світла залишилися:

86 населених пунктів у Львівській області;

4 – на Закарпатті.

Якою буде погода 3 грудня

Погода в Україні у п'ятницю, 3 грудня, буде прохолодною. Зокрема значне пониження температури буде на Заході країни, натомість потеплішає на Сході. Також прогнозують мокрий сніг з дощем та сильний вітер.

На Заході країни температура в середньому сягатиме -1...+2 градуси. Окрім того, значний сніг, налипання мокрого снігу, хуртовини та ожеледицю на дорогах прогнозують вночі та вранці у:

Закарпатській;

Львівській;

Івано-Франківській областях.

Саме тому там оголосили І рівень небезпечності, тобто жовтий. Ба більше, в Карпатах прогнозують сильний сніг та ІІ рівень небезпечності, тобто помаранчевий.