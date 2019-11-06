Заставят ли депутатов работать штрафы и безденежье: мнение политолога

В провластной партии "Слуга народа" к депутатам будут применять не только штрафы, но и другие непубличные методы стимулирования работать лучше. Такое мнение 24 каналу высказал политолог, директор Института социально-политического проектирования "Диалог" Андрей Миселюк.

Политолог считает: штрафы за безделье, вероятнее всего, – просто публичная вывеска. А заставлять депутатов работать, в частности – "Слуг народа", будут совсем иначе.

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Речь идет о методе кнута и пряника. Ничего нового здесь не придумывали. Народные избранники уязвимы: кого-то просто заставят ходить на заседания, кому-то будут угрожать, кого-то стимулировать,

– считает Миселюк.

Однако, на другие фракции, кроме "Слуги народа", штрафы особого влияния не окажут. Они будут работать так, как у них заведено. Для них финансовый стимул не такой уж и весомый аргумент увеличивать количество посещений Рады. Ведь официальный доход за работу в парламенте – лишь верхушка айсберга.

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Общеизвестно, что основа доходов нардепов скрывается в неконтролируемых денежных поступлениях – "левых" зарплатах, скрытом финансировании. Итак, штрафы и лишение зарплаты за кнопкодавство или прогулы могут быть ощутимы лишь для небольшой части депутатов с действительно небольшими и откровенными доходами.

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О каких штрафах для депутатов идет речь?

1 ноября вступил в силу закон, в котором прописано наказание для депутатов. Он предусматривает невыплату заработной платы народным депутатам в случае пропуска 30% голосований или более 50% заседаний комитетов, членами которых являются избранники. Кроме того, основанием для начисления заработной платы народному депутату будет информация о его участии в не менее 70% голосований при принятии решений парламента на каждом пленарном заседании.

Подробнее о том, какие методы принуждения будут применять к парламентариям, читайте в статье "Кнуты для депутатов: как заставить работать народных избранников".