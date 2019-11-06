Чи змусять депутатів працювати штрафи і безгрошів'я: думка політолога

У провладній партії "Слуга народу" до депутатів застосовуватимуть не лише штрафи, а й інші непублічні методи стимулювання працювати краще. Таку думку 24 каналу висловив політолог, директор Інституту соціально-політичного проектування "Діалог" Андрій Миселюк.

Політолог вважає: штрафи за неробство, вірогідніше за все, – просто публічна вивіска. А змушуватимуть депутатів працювати, зокрема – "Слуг народу", зовсім інакше.

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Йдеться про метод батога і пряника. Нічого нового тут не вигадували. Народні обранці вразливі: когось просто змусять ходити на засідання, комусь погрожуватимуть, когось стимулюватимуть,

– вважає Миселюк.

Натомість, на інші фракції, окрім "Слуги народу", штрафи особливого впливу не матимуть. Вони працюватимуть так, як у них заведено. Для них фінансовий стимул не такий вже й вагомий аргумент збільшувати кількість відвідувань Ради. Адже офіційний дохід за роботу в парламенті – лише верхівка айсбергу.

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Загальновідомо, що основа прибутків нардепів ховається у неконтрольованих грошових надходженнях – "лівих" зарплатах, прихованому фінансуванні тощо. Отже, штрафи та позбавлення зарплати за кнопкодавство чи прогули можуть бути відчутними лише для невеликої частини депутатів із дійсно невеликими і неприхованими доходами.

Новації: Батоги для депутатів: як змусити працювати народних обранців

Про які штрафи для депутатів йдеться?1 листопада набув чинності закон, в якому прописано покарання для депутатів,. Він передбачає невиплату заробітної плати народним депутатам у разі пропуску 30% голосувань або понад 50% засідань комітетів, членами яких є обранці. Крім того, підставою для нарахування заробітної плати народному депутату буде інформація про його участь у не менш як 70% голосувань при ухваленні рішень парламенту на кожному пленарному засіданні.

Детальніше про те, які методи примусу застосовуватимуть до парламентарів, читайте в статті "Батоги для депутатів: як змусити працювати народних обранців".