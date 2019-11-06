07:42
6 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      БЮДЖЕТ 2020 СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Росіяни відроджують ідола замість Вови. Путін присів на стакан
      Вєсті Кремля
      22:39, 5 листопада
      Вєсті.UA: Ляшко звернувся до Зеленського. Тищенко знов у центрі скандалу
      Вєсті.UA
      19:31, 5 листопада
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      БЮДЖЕТ 2020 СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК

      Чи змусять депутатів працювати штрафи і безгрошів'я: думка політолога

      289 Читать новость на русском
      Депутатську роботу контролюватимуть
      Депутатську роботу контролюватимуть / gettyimages.com

      У провладній партії "Слуга народу" до депутатів застосовуватимуть не лише штрафи, а й інші непублічні методи стимулювання працювати краще. Таку думку 24 каналу висловив політолог, директор Інституту соціально-політичного проектування "Діалог" Андрій Миселюк.

      Політолог вважає: штрафи за неробство, вірогідніше за все, – просто публічна вивіска. А змушуватимуть депутатів працювати, зокрема – "Слуг народу", зовсім інакше.

      Законодавство: Зняття недоторканості: як і за що каратимуть депутатів

      Йдеться про метод батога і пряника. Нічого нового тут не вигадували. Народні обранці вразливі: когось просто змусять ходити на засідання, комусь погрожуватимуть, когось стимулюватимуть,
      – вважає Миселюк.

      Натомість, на інші фракції, окрім "Слуги народу", штрафи особливого впливу не матимуть. Вони працюватимуть так, як у них заведено. Для них фінансовий стимул не такий вже й вагомий аргумент збільшувати кількість відвідувань Ради. Адже офіційний дохід за роботу в парламенті – лише верхівка айсбергу.

      Як обманюють нардепи, дивіться тут:

      Загальновідомо, що основа прибутків нардепів ховається у неконтрольованих грошових надходженнях – "лівих" зарплатах, прихованому фінансуванні тощо. Отже, штрафи та позбавлення зарплати за кнопкодавство чи прогули можуть бути відчутними лише для невеликої частини депутатів із дійсно невеликими і неприхованими доходами.

      Новації: Батоги для депутатів: як змусити працювати народних обранців

      Про які штрафи для депутатів йдеться?1 листопада набув чинності закон, в якому прописано покарання для депутатів,. Він передбачає невиплату заробітної плати народним депутатам у разі пропуску 30% голосувань або понад 50% засідань комітетів, членами яких є обранці. Крім того, підставою для нарахування заробітної плати народному депутату буде інформація про його участь у не менш як 70% голосувань при ухваленні рішень парламенту на кожному пленарному засіданні.

      Детальніше про те, які методи примусу застосовуватимуть до парламентарів, читайте в статті "Батоги для депутатів: як змусити працювати народних обранців".

      blog_ava
      Росія відправила до Лівії снайперів ПВК "Вагнера"
      сьогодні
      1282
      Автор: Ірина Поліщук
      Теги: Новини України Новини політики Корупція Верховна Рада Слуга народу Кнопкодавство Зняття недоторканності Законодавство
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Де в Україні живе найбільше зареєстрованих переселенців: інфографіка
      сьогодні , 06:40 Де в Україні живе найбільше зареєстрованих переселенців: інфографіка
      Анастасія Зазуляк 2748
      Як ВРП розглядає скарги на суддів: шокуючі факти
      5 листопада , 23:00 Як ВРП розглядає скарги на суддів: шокуючі факти
      Роман Маселко 600
      Технології майбутнього. Як інновації змінюють світ навколо нас
      сьогодні , 10:00 Технології майбутнього. Як інновації змінюють світ навколо нас
      665
      Головні новини 5 листопада: оновлений бюджет, корупція в Міноборони та вбивця Кирила Тлявова
      5 листопада , 22:15 Головні новини 5 листопада: оновлений бюджет, корупція в Міноборони та вбивця Кирила Тлявова
      Анастасія Зазуляк 1313
      С пластиковыми карточками, но без терминалов: особенности банковской системы Луганска
      5 листопада , 22:00 С пластиковыми карточками, но без терминалов: особенности банковской системы Луганска
      Ольга Черненко 362
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук