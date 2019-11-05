Батоги для депутатів: як змусити працювати народних обранців

Пошук "дами серця" або турпутівки, купівля яхти або чобіток – чим тільки не займаються депутати на роботі. А ще вони кнопкодавлять і прогулюють засідання. Як хочуть змусити народних обранців працювати? Читайте в матеріалі 24 каналу.

На роботі – працювати!

Очевидно, що представники народу у парламенті мають працювати, а не прогулювати засідання чи кнопкодавити. І, якщо депутат не працює, його потрібно карати.

Новації: Штраф чи звільнення – як карати кнопкодавів у Раді?

Згідно з результатами дослідження соціологічної групи "Рейтинг" у вересні цього року, абсолютна більшість українських громадян (понад 90%) підтримують ініціативи стосовно дострокового припинення повноважень народного депутата за кнопкодавство та прогули. Тобто впровадження відповідальності для депутатів – цілком природне явище. Бо там, де є депутатська безвідповідальність та свавілля, – тією чи іншою мірою порушуються права виборців.

Партійна дисципліна у парламенті – одне з проблемних питань для влади. Зокрема, хитка єдність монобільшості опинилася під загрозою практично від самого початку роботи Ради цього скликання. А нещодавні події у ВР свідчать – "Слуга народу" переживає серйозну внутрішньопартійну кризу. І, це лише початок,

– вважає політичний експерт Максим Вознюк.

Якщо не навести лад у провладній фракції, то вже незабаром Володимир Зеленський не зможе на неї спиратися, вважає Вознюк. Як наслідок, президент не зможе розраховувати на швидке ухвалення рішень, відповідно не буде чого демонструвати громадянам.



Штрафами хочуть "змусити" депутатів ходити на роботу / Фото GettyImages

Власне, запровадження системи покарань для депутатів – виконання передвиборчих обіцянок Зеленського. Українці пам'ятають, як представники депутатського корпусу попереднього скликання, м'яко кажучи, не завжди ходили на роботу. При зареєстрованих 300 обранцях в залі фактично перебувало 100. Це в кращому разі.

Якщо таким чином підвищуватимуть дисципліну – це позитивно. Щодо фінансових санкцій – для багатьох депутатів подібне не критично, але неприємно, адже створюватиме їм імідж прогульників. Тобто буде негатив щодо їхньої роботи,

– додає політтехнолог Тарас Загородній.

Радикальний пережиток

Влада розглядає різні інструменти, які допомогли б Володимиру Зеленському підтримувати у фракції порядок і дисципліну. Так, є ідея запровадження імперативного мандату. У відповідному законопроєкті, зокрема, пропонується позбавляти нардепів мандата за невходження у фракцію або за вихід з неї. Але проти цього проєкту виступила частина депутатів-мажоритарників від "Слуги народу". І через "бунт на кораблі" керівництво фракції було змушене зняти його з розгляду. Тоді цей крок пояснили "необхідністю вдосконалення проєкту закону шляхом продовження відповідних консультацій з мажоритарниками та представниками опозиційних фракцій".

Тим часом: Зняття недоторканості: як і за що каратимуть депутатів

Проблема імперативного мандату дійсно неоднозначна. З одного боку треба впливати на тих, хто не дотримуються взятих на себе політичних зобов’язань і не має політичних цінностей. З іншого – його запровадження є дуже радикальним методом і фактично пережитком політичного феодалізму.

До слова, у Венеціанській комісії неодноразово зауважували, що запровадження імперативного мандату надасть партіям можливість анулювати результати волевиявлення громадян, що є неприпустим з точки зору демократичних цінностей.

Як депутатів штрафуватимуть, дивіться тут:

Цікаво, що президент Зеленський наголошував на необхідності запровадження імперативного мандату у контексті ефективнішої боротьби з кнопкодавством і прогулами. Зрештою, виявилося, що і за це позбавляти мандатів депутатів не будуть. Обмежаться введенням штрафів та публічним осудом.

Цікаво: Заплатять трохи менше, – Разумков назвав розмір штрафу для кнопкодавів зі "Слуги народу"

1 листопада закон, де прописане покарання для депутатів, почав діяти. Він передбачає невиплату заробітної плати народним депутатам у разі пропуску 30% голосувань або понад 50% засідань комітетів, членами яких є обранці. Крім того, підставою для нарахування заробітної плати народному депутату буде інформація про його участь у не менш як 70% голосувань при ухваленні рішень парламенту на кожному пленарному засіданні. Це, звичайно, непогано.

Система штрафів для депутатів, наприклад, діє у Німеччині. Але чи будуть такі методи дієвими в українських реаліях – велике питання. Адже всі прекрасно розуміють, що наші депутати живуть "не на одну зарплату",

– вважає Максим Вознюк.

Не штрафом єдиним...

Офіційний дохід за депутатство є лише верхівкою айсберга, решта ж їх прибутку ховається у неконтрольованих грошових надходженнях – "лівих" зарплатах, прихованому фінансуванні тощо. Отже, штрафи та позбавлення зарплати за кнопкодавство чи прогули можуть бути відчутними лише для невеликої частини депутатів із дійсно невеликими і неприхованими доходами.

На інші фракції, окрім "Слуги народу", штрафи особливого впливу не матимуть. Вони працюватимуть так, як у них заведено. Для них фінансові стимули не такий вже й вагомий аргумент змінювати кількість відвідувань у Раді,

– переконує політолог, директор Інституту соціально-політичного проектування "Діалог" Андрій Миселюк.



Обираючись, всі обіцяють працювати чесно, але згодом забувають про це / Фото GettyImages

Експерт вважає, що для народних обранців має діяти не лише адміністративна, але й політична відповідальність: "Адміністративно-юридичну відповідальність повинен нести політик за правопорушення, кримінальну чи адміністративну – за злочин. Політичну – за невиконання обіцянок, брехню, зміну політичної позиції тощо. Приміром, будь-який депутат від "Слуги народу" має розуміти, що політична відповідальність – це вимога, яка стосується не лише його одного".

На думку Миселюка, "штрафи за неробство, вірогідніше за все, – просто публічна вивіска, а змушуватимуть депутатів працювати, зокрема – "Слуг народу", зовсім інакше".

У провладній партії застосовуватимуть й інші непублічні методи стимулювання. Народні обранці вразливі: когось просто змусять ходити, комусь погрожуватимуть, когось стимулюватимуть. Метод кнута і пряника. Нічого нового тут не вигадано,

– додає Андрій Миселюк.

Наразі ніхто не готовий сказати, наскільки ефективним буде закон. Але з чогось же треба починати, аби змусити депутатів працювати належним чином.

Детально:Кара депутатська: наскільки і за що штрафуватимуть парламентських прогульників