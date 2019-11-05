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      Кнуты для депутатов: как заставить работать народных избранников

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      Императивний мандат в Украине – что это и как будет работать в ВР
      В Раде желающих работать не много / Фото 24 канала

      Поиск "дамы сердца" или турпутевки, покупка яхты или сапожек – чем только не занимаются депутаты на работе. А еще они кнопкодавят и прогуливают заседания. Как хотят заставить народных избранников работать? Читайте в материале 24 канала.

      На работе – работать!

      Очевидно, что представители народа в парламенте должны работать, а не прогуливать заседания или кнопкодавить. И, если депутат не работает, его нужно наказывать.

      Новации: Штраф или увольнение – как наказывать кнопкодавов в Раде?

      Согласно результатам исследования социологической группы "Рейтинг" в сентябре этого года, абсолютное большинство украинских граждан (более 90%) поддерживают инициативы относительно досрочного прекращения полномочий народного депутата за кнопкодавство и прогулы. То есть введение ответственности для депутатов – вполне естественное явление. Потому что там, где есть депутатская безответственность и произвол, – в той или иной степени нарушаются права избирателей.

      Партийная дисциплина в парламенте – один из проблемных вопросов для власти. В частности, шаткое единство монобольшинства оказалось под угрозой практически с самого начала работы Рады этого созыва. А недавние события в ВР свидетельствуют – "Слуга народа" переживает серьезный внутрипартийный кризис. И, это только начало,
      – считает политический эксперт Максим Вознюк.

      Если не навести порядок в провластной фракции, то уже вскоре Владимир Зеленский не сможет на нее опираться, считает Вознюк. Как следствие, президент не сможет рассчитывать на быстрое принятие решений, соответственно не будет что демонстрировать гражданам.

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      Штрафами хотят "заставить" депутатов ходить на работу / Фото GettyImages

      Собственно, введение системы наказаний для депутатов – выполнение предвыборных обещаний Зеленского. Украинцы помнят, как представители депутатского корпуса предыдущего созыва, мягко говоря, не всегда ходили на работу. При зарегистрированных 300 избранниках в зале фактически находилось 100. Это в лучшем случае.

      Если таким образом повышать дисциплину – это положительно. Что касается финансовых санкций – для многих депутатов подобное не критично, но неприятно, так как будет создавать им имидж прогульщиков. То есть будет негатив касаемо их работы,
      – добавляет политтехнолог Тарас Загородний.

      Радикальный пережиток

      Власть рассматривает различные инструменты, которые помогли бы Владимиру Зеленскому поддерживать во фракции порядок и дисциплину. Так, есть идея введения императивного мандата. В соответствующем законопроекте, в частности, предлагается лишать нардепов мандата за невхождение во фракцию или за выход из нее. Но против этого проекта выступила часть депутатов-мажоритарщиков от "Слуги народа". И из-за "бунта на корабле" руководство фракции было вынуждено снять его с рассмотрения. Тогда этот шаг объяснили "необходимостью совершенствования проекта закона путем продолжения соответствующих консультаций с мажоритарщиками и представителями оппозиционных фракций".

      Между тем: Снятие неприкосновенности: как и за что будут наказывать депутатов

      Проблема императивного мандата действительно неоднозначна. С одной стороны, нужно влиять на тех, кто не придерживается взятых на себя политических обязательств и не имеет политических ценностей. С другой – его внедрение является очень радикальным методом и, фактически, пережитком политического феодализма.

      К слову, в Венецианской комиссии неоднократно отмечали, что введение императивного мандата даст партиям возможность аннулировать результаты волеизъявления граждан, что недопустимо с точки зрения демократических ценностей.

      Как будут штрафовать депутатов, смотрите здесь:

      Интересно, что президент Зеленский отмечал необходимость введения императивного мандата в контексте эффективной борьбы с кнопкодавством и прогулами. В конце концов, оказалось, что и за это лишать мандатов депутатов не будут. Ограничатся введением штрафов и публичным осуждением.

      Интересно: Заплатят чуть меньше, – Разумков назвал размер штрафа для кнопкодавов из "Слуги народа"

      1 ноября закон, где прописано наказание для депутатов, начал действовать. Он предусматривает невыплату заработной платы народным депутатам в случае пропуска 30% голосований или более 50% заседаний комитетов, членами которых являются избранники. Кроме того, основанием для начисления заработной платы народному депутату будет информация о его участии в по меньшей мере 70% голосований при принятии решений парламента на каждом пленарном заседании. Это, конечно, неплохо.

      Система штрафов для депутатов, например, действует в Германии. Но будут ли такие методы действенными в украинских реалиях – большой вопрос. Ведь все прекрасно понимают, что наши депутаты живут "не на одну зарплату",
      – считает Максим Вознюк.

      Не штрафом единым...

      Официальный доход за депутатство является лишь верхушкой айсберга, остальная же их прибыль скрывается в неконтролируемых денежных поступлениях – "левых" зарплатах, скрытом финансировании и т. п. Итак, штрафы и лишение зарплаты за кнопкодавство или прогулы могут быть ощутимы только для небольшой части депутатов с действительно небольшими и открытыми доходами.

      На другие фракции, кроме "Слуги народа", штрафы особого влияния иметь не будут. Они будут работать так, как у них заведено. Для них финансовые стимулы не такой уж и весомый аргумент менять количество посещений в Раде,
      – убеждает политолог, директор Института социально-политического проектирования "Диалог" Андрей Миселюк.

      депутатів штрафуватимуть, парамент, Верховна Рада
      Избираясь, все обещают работать честно, но впоследствии забывают об этом / Фото GettyImages

      Эксперт считает, что для народных избранников должна действовать не только административная, но и политическая ответственность: "Административно-юридическую ответственность должен нести политик за правонарушение, уголовную или административную – за преступление. Политическую – за невыполнение обещаний, ложь, изменение политической позиции и тому подобное. К примеру, любой депутат от "Слуги народа" должен понимать, что политическая ответственность – это требование, которое касается не только его одного".

      По мнению Миселюка, "штрафы за безделье, вероятнее всего, – просто публичная вывеска, а будут заставлять депутатов работать, в частности – "Слуг народа", совсем иначе".

      В провластной партии будут применять и другие непубличные методы стимулирования. Народные избранники уязвимы: кого-то просто заставят ходить, кому-то будут угрожать, кого-то будут стимулировать. Метод кнута и пряника. Ничего нового здесь не придумано,
      – добавляет Андрей Миселюк.

      Сейчас никто не готов сказать, насколько эффективным будет закон. Но с чего-то же нужно начинать, чтобы заставить депутатов работать должным образом.

      Подробно: Кара депутатская: насколько и за что будут штрафовать парламентских прогульщиков

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      Автор: Ирина Полищук
      Теги: Новости Украины Новости политики Публикации Законодательство Статьи Верховная Рада Кнопкодавство Дорогие депутаты Штрафы Слуга народа
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