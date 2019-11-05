Кнуты для депутатов: как заставить работать народных избранников

Поиск "дамы сердца" или турпутевки, покупка яхты или сапожек – чем только не занимаются депутаты на работе. А еще они кнопкодавят и прогуливают заседания. Как хотят заставить народных избранников работать? Читайте в материале 24 канала.

На работе – работать!

Очевидно, что представители народа в парламенте должны работать, а не прогуливать заседания или кнопкодавить. И, если депутат не работает, его нужно наказывать.

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Согласно результатам исследования социологической группы "Рейтинг" в сентябре этого года, абсолютное большинство украинских граждан (более 90%) поддерживают инициативы относительно досрочного прекращения полномочий народного депутата за кнопкодавство и прогулы. То есть введение ответственности для депутатов – вполне естественное явление. Потому что там, где есть депутатская безответственность и произвол, – в той или иной степени нарушаются права избирателей.

Партийная дисциплина в парламенте – один из проблемных вопросов для власти. В частности, шаткое единство монобольшинства оказалось под угрозой практически с самого начала работы Рады этого созыва. А недавние события в ВР свидетельствуют – "Слуга народа" переживает серьезный внутрипартийный кризис. И, это только начало,

– считает политический эксперт Максим Вознюк.

Если не навести порядок в провластной фракции, то уже вскоре Владимир Зеленский не сможет на нее опираться, считает Вознюк. Как следствие, президент не сможет рассчитывать на быстрое принятие решений, соответственно не будет что демонстрировать гражданам.



Штрафами хотят "заставить" депутатов ходить на работу / Фото GettyImages

Собственно, введение системы наказаний для депутатов – выполнение предвыборных обещаний Зеленского. Украинцы помнят, как представители депутатского корпуса предыдущего созыва, мягко говоря, не всегда ходили на работу. При зарегистрированных 300 избранниках в зале фактически находилось 100. Это в лучшем случае.

Если таким образом повышать дисциплину – это положительно. Что касается финансовых санкций – для многих депутатов подобное не критично, но неприятно, так как будет создавать им имидж прогульщиков. То есть будет негатив касаемо их работы,

– добавляет политтехнолог Тарас Загородний.

Радикальный пережиток

Власть рассматривает различные инструменты, которые помогли бы Владимиру Зеленскому поддерживать во фракции порядок и дисциплину. Так, есть идея введения императивного мандата. В соответствующем законопроекте, в частности, предлагается лишать нардепов мандата за невхождение во фракцию или за выход из нее. Но против этого проекта выступила часть депутатов-мажоритарщиков от "Слуги народа". И из-за "бунта на корабле" руководство фракции было вынуждено снять его с рассмотрения. Тогда этот шаг объяснили "необходимостью совершенствования проекта закона путем продолжения соответствующих консультаций с мажоритарщиками и представителями оппозиционных фракций".

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Проблема императивного мандата действительно неоднозначна. С одной стороны, нужно влиять на тех, кто не придерживается взятых на себя политических обязательств и не имеет политических ценностей. С другой – его внедрение является очень радикальным методом и, фактически, пережитком политического феодализма.

К слову, в Венецианской комиссии неоднократно отмечали, что введение императивного мандата даст партиям возможность аннулировать результаты волеизъявления граждан, что недопустимо с точки зрения демократических ценностей.

Как будут штрафовать депутатов, смотрите здесь:

Интересно, что президент Зеленский отмечал необходимость введения императивного мандата в контексте эффективной борьбы с кнопкодавством и прогулами. В конце концов, оказалось, что и за это лишать мандатов депутатов не будут. Ограничатся введением штрафов и публичным осуждением.

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1 ноября закон, где прописано наказание для депутатов, начал действовать. Он предусматривает невыплату заработной платы народным депутатам в случае пропуска 30% голосований или более 50% заседаний комитетов, членами которых являются избранники. Кроме того, основанием для начисления заработной платы народному депутату будет информация о его участии в по меньшей мере 70% голосований при принятии решений парламента на каждом пленарном заседании. Это, конечно, неплохо.

Система штрафов для депутатов, например, действует в Германии. Но будут ли такие методы действенными в украинских реалиях – большой вопрос. Ведь все прекрасно понимают, что наши депутаты живут "не на одну зарплату",

– считает Максим Вознюк.

Не штрафом единым...

Официальный доход за депутатство является лишь верхушкой айсберга, остальная же их прибыль скрывается в неконтролируемых денежных поступлениях – "левых" зарплатах, скрытом финансировании и т. п. Итак, штрафы и лишение зарплаты за кнопкодавство или прогулы могут быть ощутимы только для небольшой части депутатов с действительно небольшими и открытыми доходами.

На другие фракции, кроме "Слуги народа", штрафы особого влияния иметь не будут. Они будут работать так, как у них заведено. Для них финансовые стимулы не такой уж и весомый аргумент менять количество посещений в Раде,

– убеждает политолог, директор Института социально-политического проектирования "Диалог" Андрей Миселюк.



Избираясь, все обещают работать честно, но впоследствии забывают об этом / Фото GettyImages

Эксперт считает, что для народных избранников должна действовать не только административная, но и политическая ответственность: "Административно-юридическую ответственность должен нести политик за правонарушение, уголовную или административную – за преступление. Политическую – за невыполнение обещаний, ложь, изменение политической позиции и тому подобное. К примеру, любой депутат от "Слуги народа" должен понимать, что политическая ответственность – это требование, которое касается не только его одного".

По мнению Миселюка, "штрафы за безделье, вероятнее всего, – просто публичная вывеска, а будут заставлять депутатов работать, в частности – "Слуг народа", совсем иначе".

В провластной партии будут применять и другие непубличные методы стимулирования. Народные избранники уязвимы: кого-то просто заставят ходить, кому-то будут угрожать, кого-то будут стимулировать. Метод кнута и пряника. Ничего нового здесь не придумано,

– добавляет Андрей Миселюк.

Сейчас никто не готов сказать, насколько эффективным будет закон. Но с чего-то же нужно начинать, чтобы заставить депутатов работать должным образом.

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