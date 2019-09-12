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      Как стоит наказывать кнопкодавов в Раде: опрос

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      Наказание за кнопкодавство в парламенте
      Наказание за кнопкодавство в парламенте / politeka.net

      Депутаты новоизбранной Верховной Рады продолжают одну из традиций своих предшественников – кнопкодавить. За неперсональное голосование предлагают либо штрафовать, либо вообще забирать мандат у народных избранников.

      Рада 3 сентября включила в повестку дня проект закона о дополнительных основаниях досрочного прекращения полномочий народного депутата. Документ предлагает забирать у депутата мандат, если суд установит, что политик голосовал в Раде за другого.

      Узнайте, как Зеленский реагирует на кнопкодавство "слуг народа"

      Штрафовать нардепов за кнопкодавство на сумму от 50 до 85 тысяч гривен предлагает своим законопроектом заместитель спикера парламента и представитель президента в Раде Руслан Стефанчук. Предполагается, что за голосованием нардепов будет следить и обнаруживать кнопкодавов аппарат Рады.

      Что известно о последних случаях кнопкодавства?

      На кнопкодавстве в Раде попались 2 нардепов-мажоритарщиков от "Слуги народа" Сергей Литвиненко и Елена Копанчук. Литвиненко голосовал еще 3 сентября за своего коллегу Александра Скичко. А Копанчук кнопкодавила в парламенте 11 сентября, голосуя вместо однопартийца Вячеслава Рублева.

      Впоследствии Литвиненко и Копанчук извинились за кнопкодавство и пообещали за это направить свои зарплаты на благотворительность.

      А 10 сентября в Раде на кнопкодавстве попался внефракционный нардеп и мажоритарщик-самовыдвиженец из Донетчины Александр Ковалев.

       

       

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Законодательство Штрафы Опрос 24 Кнопкодавство
      Источник: 24 канал
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