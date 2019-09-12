Как стоит наказывать кнопкодавов в Раде: опрос

Депутаты новоизбранной Верховной Рады продолжают одну из традиций своих предшественников – кнопкодавить. За неперсональное голосование предлагают либо штрафовать, либо вообще забирать мандат у народных избранников.

Рада 3 сентября включила в повестку дня проект закона о дополнительных основаниях досрочного прекращения полномочий народного депутата. Документ предлагает забирать у депутата мандат, если суд установит, что политик голосовал в Раде за другого.

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Штрафовать нардепов за кнопкодавство на сумму от 50 до 85 тысяч гривен предлагает своим законопроектом заместитель спикера парламента и представитель президента в Раде Руслан Стефанчук. Предполагается, что за голосованием нардепов будет следить и обнаруживать кнопкодавов аппарат Рады.

Что известно о последних случаях кнопкодавства?

На кнопкодавстве в Раде попались 2 нардепов-мажоритарщиков от "Слуги народа" Сергей Литвиненко и Елена Копанчук. Литвиненко голосовал еще 3 сентября за своего коллегу Александра Скичко. А Копанчук кнопкодавила в парламенте 11 сентября, голосуя вместо однопартийца Вячеслава Рублева.

Впоследствии Литвиненко и Копанчук извинились за кнопкодавство и пообещали за это направить свои зарплаты на благотворительность.

А 10 сентября в Раде на кнопкодавстве попался внефракционный нардеп и мажоритарщик-самовыдвиженец из Донетчины Александр Ковалев.