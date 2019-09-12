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      Штраф чи звільнення – як карати кнопкодавів у Раді?

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      Покарання за кнопкодавство у парламенті
      Покарання за кнопкодавство у парламенті / politeka.net

      Депутати новообраної Верховної Ради продовжують одну з традицій своїх попередників – кнопкодавити. За неперсональне голосування пропонують або штрафувати, або взагалі забирати мандат у народних обранців.

      Рада 3 вересня включила до порядку денного проєкт закону про додаткові підстави дострокового припинення повноважень народного депутата. Документ пропонує забирати в депутата мандату, якщо суд встановить, що політик голосував у Раді за іншого.

      Дізнайтеся, як Зеленський реагує на кнопкодавство "слуг народу"

      Штрафувати нардепів за кнопкодавство на суму від 50 до 85 тисяч гривень пропонує своїм законопроєктом заступник спікера парламенту і представник президента в Раді Руслан Стефанчук. Передбачається, що за голосуванням нардепів стежитиме і виявлятиме кнопкодавів Апарат Ради.

      Що відомо про останні випадки кнопкодавства?

      На кнопкодавстві в Раді попалися 2 нардепів-мажоритарників від "Слуги народу" Сергій Литвиненко і Олена Копанчук. Литвиненко голосував ще 3 вересня за свого колегу Олександра Скічка. А Копанчук кнопкодавила у парламенті 11 вересня, голосуючи замість однопартійця В’ячеслава Рубльова.

      Згодом Литвиненко і Копанчук вибачились за кнопкодавство та пообіцяли за це скерувати свої зарплати на благодійність.

      А 10 вересня у Раді на кнопкодавстві попався позафракційний нардеп і мажоритарник-самовисуванець з Донеччини Олександр Ковальов.

       

       

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      Теги: Новини України Новини політики Кнопкодавство Опитування 24 Штрафи Законодавство
      Джерело: 24 канал
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