Штраф чи звільнення – як карати кнопкодавів у Раді?

Депутати новообраної Верховної Ради продовжують одну з традицій своїх попередників – кнопкодавити. За неперсональне голосування пропонують або штрафувати, або взагалі забирати мандат у народних обранців.

Рада 3 вересня включила до порядку денного проєкт закону про додаткові підстави дострокового припинення повноважень народного депутата. Документ пропонує забирати в депутата мандату, якщо суд встановить, що політик голосував у Раді за іншого.

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Штрафувати нардепів за кнопкодавство на суму від 50 до 85 тисяч гривень пропонує своїм законопроєктом заступник спікера парламенту і представник президента в Раді Руслан Стефанчук. Передбачається, що за голосуванням нардепів стежитиме і виявлятиме кнопкодавів Апарат Ради.

Що відомо про останні випадки кнопкодавства?

На кнопкодавстві в Раді попалися 2 нардепів-мажоритарників від "Слуги народу" Сергій Литвиненко і Олена Копанчук. Литвиненко голосував ще 3 вересня за свого колегу Олександра Скічка. А Копанчук кнопкодавила у парламенті 11 вересня, голосуючи замість однопартійця В’ячеслава Рубльова.

Згодом Литвиненко і Копанчук вибачились за кнопкодавство та пообіцяли за це скерувати свої зарплати на благодійність.

А 10 вересня у Раді на кнопкодавстві попався позафракційний нардеп і мажоритарник-самовисуванець з Донеччини Олександр Ковальов.