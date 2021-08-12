Заставляет работать других: в Луцке хотят уволить сторожа, потому что тот слишком ответственный

В Луцке в одной из школ хотят уволить сторожа. Причина – мужчина слишком ответственный и заставляет работать других.

Мужчину зовут Василий Милусь. Раньше он работал преподавателем, однако после увольнения нашел работу только сторожем.

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Мужчина относится к работе ответственно

Сторож очень ответственно отнесся к своей работе. Ночью Милусь не ложится спать, а по несколько десятков раз обходит территорию школы. Был случай, когда в школу залезли воры, они украли огнетушитель и топор. Мужчина сразу бросился за ними.

Я пошел защищать школьное имущество. Звал своего напарника, но он не реагировал, а просто отсидел. Я же отвоевал те два огнетушителя и топор сам,

– говорит сторож Василий.

Такая ответственность не нравится другим сторожам, они начали увольняться. Между тем Милусю дали прозвище "людоед".

Сторожа собираются уволить

Заведующий хозяйственной деятельностью школы Василий Подоляк жалуется, что из-за сторожа увольняются другие работники. Поэтому ответственного работника решили уволить.

Подоляк предлагает уволить сторожа после окончания трудового соглашения.

Милусь должность покидать не хочет

Сторож говорит, что не хочет увольняться. Он даже грозится объявить голодовку, так как за маленькую пенсию не выживет.

"Я буду консультироваться с юристами, как это сделать – то ли в департамент образования, то ли в городской совет. И привяжу себя цепью, голод объявлю. А что мне делать? За ту мизерную пенсию 2300 я не выживу", – подытожил Милусь.