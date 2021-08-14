Кроме того, в 2014 – 2015 году боевик посягал на территориальную целостность и принимал участие в деятельности террористической организации.

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В чем подозревают боевика

В организации агитационной работы среди населения,

пропаганде идей "Русского мира",

освещении деятельности террористической организации;

дискредитации деятельности украинской власти, задействованных в ходе проведения антитеррористической операции.

Боевик пытал пленных

Выяснили, что мужчина в подвалах захваченного боевиками здания СБУ в Донецкой области неоднократно заставлял пленных украинцев врать российским журналистам. Например, говорить о якобы умышленных артиллерийских обстрелах ВСУ жилых домов и о надлежащих условиях содержания в плену.

Если украинские военнослужащие отказывались, боевики пытали их.

Обратите внимание! Судью из Луганска подозревают в госизмене. В 2014 году она вошла в состав рабочей группы "народного совета" оккупантов, чем предала присягу на верность Украине. Впоследствии женщина стала заместительницей самопровозглашенного председателя Верховного суда администрации России в Луганской области.