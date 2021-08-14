Крім того, у 2014 – 2015 році бойовик посягав на територіальну цілісність та брав участь у діяльності терористичної організації.

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У чому підозрюють бойовика

  • В організації агітаційної роботи серед населення,
  • пропаганді ідей "Руського міру",
  • висвітлення діяльності терористичної організації;
  • дискредитації діяльності української влади, задіяних у ході проведення антитерористичної операції.

Бойовик катував полонених

З'ясували, що чоловік у підвалах захопленої бойовиками будівлі СБУ в Донецькій області неодноразово змушував полонених українців брехати російським журналістам. Наприклад, говорити про нібито умисні артилерійські обстріли ЗСУ житлових будинків та про належні умови утримання у полоні.

Якщо українські військовослужбовці відмовлялись, бойовики катували їх.