Заставляли тяжело работать и били, – отец пленного о зверствах боевиков

Валерий Пантюшенко – отец пленного украинского военного Богдана Пантюшенко, который в 2015-м попал в когти боевиков, рассказал об условиях содержания сына в плену.

Об этом говорится в интервью Екатерины Петренко для 24 канала: Сын скорее сломится, но не согнется, – отец военнопленного.

Сначала Богдана Пантюшенко удерживали в плену так называемые "казачки", а дальше на их лагерь налетел Захарченко, забрал пленных украинских воинов себе и удерживал в помещении бывшего СБУ Донецка.

С ним была связь! Наших ребят заставляли тяжело работать где-то. Они налаживали свои связи с людьми из Донецка, и те давали им возможность позвонить. Дошло до того, что наши волонтеры ребятам купили и завезли телефон. Правда, потом "сепары" его забрали в качестве наказания,

– сообщил Пантюшенко.

По словам отца, наказывали за то, что пленники отказывались идти на работу. Следовательно "сепары" били "зачинщиков", забирали все вещи, продукты из камеры и телефоны.

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"А 22 июня 2016-го, то есть 2 года назад, связь оборвалась. Оказалось, что их перевели в Макеевскую колонию. И завели уголовные дела. Обвиняют в терроризме и пособничестве терроризму. Офицерам и артиллеристам грозит от 20 лет до пожизненного заключения, за пособничество – 10-20. Сыну тоже "светит" до 20-ти", – прокомментировал отец пленника.