Застревание украинских туристов за границей: ситуация с задержками авиарейсов нормализовалась

На сегодня улажена ситуация с задержками авиарейсов, от которых пострадали украинские туристы за рубежом. Все украинцы или уже вернулись, или уже летят домой.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на директора украинского "Центра развития туризма" Владимир Царук.

Практически всех туристов, которые ожидали рейсы, уже вывезли. Последний рейс, вывозивший туристов из Испании, сейчас уже на пути во Львов. Сегодня процесс будет завершен. Постепенно авиакомпании приводят в порядок расписание, туристы возвращаются. Хочу всех успокоить: можете спокойно отправляться в путешествия,

– рассказал Царук.

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Он также заверил, что на сегодня все украинские туроператоры выполняют свои обязательства. Также выполняются контракты с авиаперевозчиками.

"Причины сложившейся ситуации по Тунису – это недостаточное количество самолетов. Проблема авиакомпаний в том, что у них нет резервных самолетов под чартерные рейсы, выход из строя одного самолета подрывает всю цепочку. Один из самолетов авиакомпании "Браво" выкатился за пределы взлетной полосы и с 27 июня началась цепочка задержек. Поэтому правильным было поставить вопрос срока эксплуатации самолетов и правильным является решение о запрете с 2019 года эксплуатации самолетов, которым более 20 лет", – убежден директор украинского "Центр развития туризма".

Напомним, из-за массовых задержки чартерных рейсов украинские туристы массово не могли вернуться домой из популярных курортных стран, в частности из Туниса, Испании, Албании и Грузии. На сегодня все украинские туристы вернулись домой.